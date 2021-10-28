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СберСпасибо представила новую геймификационную акцию "Футбол"

ТАСС
1 час назад

Программа лояльности "СберСпасибо" запустила новую геймификационную акцию "Футбол". Акция продлится до 14 декабря 2022 года.

СберСпасибо представила новую геймификационную акцию "Футбол"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это первая мультиплеер-активность в рамках геймификационных проектов СберСпасибо, где можно участвовать не только в одиночку, но и соревноваться с реальным противником. Победителем становится тот, кто за определенное время забьет больше голов в ворота соперника.

А чтобы стать участником "Футбола", необходимо зарегистрироваться в акции и использовать попытки в обмен на бонусы. За каждую победу участник получает сундук с призами, а за проигрыш - специальные бустеры, которые помогут победить в следующем матче (например, возможность уменьшить ворота противника). Среди призов - до 5 тыс. бонусов от СберСпасибо и до 5% бонусами в популярных категориях покупок у партнеров программы лояльности.

"Геймификация - наше динамично развивающееся направление, благодаря которому клиенты СберСпасибо получают призы от партнеров и повышенные начисления бонусов в игровой форме. На сегодняшний день у нас восемь действующих подобных проектов и мы постоянно разрабатываем новые интересные механики. Уверены, что клиенты по достоинству оценят запуск нашей первой мультиплеер-акции "Футбол", где они смогут получать призы на совершенно новом уровне - в борьбе с реальным противником", - сообщил Андрей Писарев, директор дивизиона "Лояльность" ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности "СберСпасибо"

Подробнее изучить геймификацию и принять участие можно в мобильном приложении программы лояльности.

Футбол,Андрей Писарев,Сбербанк России,
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