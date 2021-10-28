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"Бавария" прервала голевую серию, которая длилась с февраля 2020 года

Soccer News
38 минут назад

"Бавария" не смогла побить мировой рекорд по результативной серии, сообщает Sports Center ESPN.

"Бавария" прервала длившуюся с февраля 2020 года голевую серию
Фото: TwitterTwitter

В среду мюнхенцы проиграли менхенгладбахской "Боруссии" со счётом 0:5 в матче 1/16 финала Кубка Германии.

"Ротен" не забили впервые с февраля 2020 года, когда была расписана нулевая ничья с "РБ Лейпциг".

С тех пор "Бавария" забивала как минимум один гол в 84 играх подряд во всех турнирах.

Это второй результат в истории футбола. Рекордсменом по данному показателю остаётся "Ривер Плейт", чья результативная серия в период с 1936 по 1939 год длилась 96 встреч.

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