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Источник: Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА

RT на русском
2 часа назад

Нападающий алма-атинского «Кайрата» Вагнер Лав хочет вернуться в московский ЦСКА.

Вагнер Лав хочет вернуться в ЦСКА
Фото: © fckairat.com© fckairat.com

«Ему очень хочется вновь сыграть за ЦСКА и остаться в клубе. Он никогда это не скрывал. Если этого не произойдёт, то он вернётся в Бразилию», — заявил бразильский журналист Фабио Алейшо в Twitter.

Напомним, Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В общей сложности он провёл за московский клуб 169 матчей, в которых забил 85 мячей.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Осасуной» в матче 11-го тура Примеры (0:0).

Футбол,Карло Анчелотти,Вагнер Лав,ЦСКА,Реал,
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