«Барселона» объявила о назначении временного главного тренера

По данным СМИ, «Барселона» назначила временного главного тренера для того, чтобы Хави, который должен стать новым полноценным наставником каталонцев, имел время на расторжение контракта с клубом «Аль-Садд».

Напомним, бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман был отправлен в отставку после поражения в матче 11-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (0:1). Рональд возглавил каталонцев в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 «Барселона» под его руководством завоевала Кубок Испании и заняла 3-е место в чемпионате страны.