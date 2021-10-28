Роналду станет отцом в пятый раз

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По информации источника, Родригес находится на 12-й неделе беременности. 36-летний португалец станет отцом в пятый раз. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

В сентябре мать нападающего Долореш Авейру посоветовала сыну не жениться на модели. Авейру заявила, что Родригес интересуют только деньги футболиста. По ее мнению, Роналду все больше отдаляется от семьи, слушая только невесту.