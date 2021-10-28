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Роналду станет отцом в пятый раз

Lenta.ru
48 минут назад

Невеста нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду Джорджина Родригес ждет ребенка. Об этом сообщает Hola.

Роналду станет отцом в пятый раз
Фото: Tullio M. Puglia / Getty ImagesTullio M. Puglia / Getty Images

По информации источника, Родригес находится на 12-й неделе беременности. 36-летний португалец станет отцом в пятый раз. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

В сентябре мать нападающего Долореш Авейру посоветовала сыну не жениться на модели. Авейру заявила, что Родригес интересуют только деньги футболиста. По ее мнению, Роналду все больше отдаляется от семьи, слушая только невесту.

В 2018 году стало известно о помолвке Роналду и Родригес. В ноябре 2019 года португальские СМИ сообщили, что Роналду и Родригес сыграли тайную свадьбу в Марокко. Позднее окружение португальца опровергло эту информацию.

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