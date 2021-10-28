Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+19° в 
USD 70.52EUR 81.84BRENT 83.46
Войти в почту

Источник: Глушаков сдавал матчи в "Спартаке"

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Полузащитник подмосковных «Химок» и сборной России Денис Глушаков во время выступления за московский «Спартак» сдавал матчи и умышленно не забивал пенальти. Об этом утверждает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Источник: Глушаков сдавал матчи в "Спартаке"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 34-летний хавбек якобы делал крупные ставки. По версии канала, именно из-за ставки бывший капитан красно-белых не забил пенальти в полуфинале Кубка России против «Тосно» в сезоне 2017/18.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он стал чемпионом России.

В минувшем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) столичный клуб на выезде с разгромным счетом 1:7 проиграл петербургскому «Зениту» и потерпел крупнейшее поражение в национальном чемпионате.

В составе победителей дубли оформили Сердар Азмун и Андрей Мостовой, также мячи забили Клаудиньо, Артем Дзюба и Александр Ерохин. У гостей отличился Квинси Промес.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмую строчку, имея 17 очков. «Зенит» — лидер, в его активе 26 баллов.

Ранее российский тренер Дмитрий Аленичев объяснил разгром «Спартака» от «Зенита» безволием и бесхарактерностью.

Футбол,Артем Дзюба,Андрей Мостовой,Денис Глушаков,Дмитрий Аленичев,Александр Ерохин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители