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«Зенит» дома разгромил московское «Динамо»

Свободная прессаиещё 21
55 минут назад

В стартовом матче 13-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» в родных стенах разгромил своего ближайшего преследователя в турнирной таблице — московское «Динамо». «Сине-бело-голубые» победили со счётом 4:1 и закрепились на первом месте.

«Зенит» разгромил «Динамо»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Счёт в матче «Зенит» открыл уже на 8-й минуте после точного удара Клаудиньо. На 56-й минуте москвичи заработали пенальти, и Фомин помог своей команде отыграться. Но после этого хозяева поля отправили в ворота гостей ещё три мяча: отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.

Напомним, в матче предыдущего тура РПЛ «Зенит» разгромил московский «Спартак» со счётом 7:1.

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