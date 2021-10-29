«Зенит» разгромил «Динамо»

В стартовом матче 13-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» в родных стенах разгромил своего ближайшего преследователя в турнирной таблице — московское «Динамо» . «Сине-бело-голубые» победили со счётом 4:1 и закрепились на первом месте.

Счёт в матче «Зенит» открыл уже на 8-й минуте после точного удара Клаудиньо. На 56-й минуте москвичи заработали пенальти, и Фомин помог своей команде отыграться. Но после этого хозяева поля отправили в ворота гостей ещё три мяча: отличились Вендел, Артём Дзюба и Ярослав Ракицкий.