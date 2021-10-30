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«Спартак» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Чемпионат.comиещё 9
6 часов назад

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Спартак» — «Ростов». Встреча 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ростов».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Рашид Абусуев и Кирилл Большаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Игорь Панин (Дмитров).

Московский «Спартак» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (12) располагается на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).

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