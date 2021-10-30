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«Краснодар» дома проиграл «Крыльям Советов»

Чемпионат.comиещё 7
1 час назад

В матче 13-го тура РПЛ «Краснодар» проиграл «Крыльям Советов». Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 0:1.

«Краснодар» дома проиграл «Крыльям Советов»
Фото: InstagramInstagram

На 34-й минуте Кайо обработал мяч за пределами штрафной и мощно пробил низом, а внутри дуги штрафной, совсем рядом с линией, Виктор Классон среагировал, подставил ногу и перевёл полёт мяча из левого угла в правый — голкипер «Крыльев» успел переложиться и прыгнуть, но смог лишь зацепить мяч, не помешав ему влететь в сетку. После вмешательства VAR гол был отменён из-за офсайда.

На 43-й минуте форвард «Крыльев» Владислав Сарвели открыл счёт. Сергей Петров очень грубо «обрезался» в своей штрафной после передачи Матвея Сафонова, подарив его Ивану Сергееву. Иван выкатил мяч под удар Сарвели, и тот спокойно пробил в незащищённый угол ворот. На 88-й минуте «Крылья» остались в меньшинстве после удаления полузащитника Дмитрия Иванисени.

«Крылья Советов» в 13 матчах набрали 19 очков и поднялись на седьмое место в РПЛ. «Краснодар» (21) — пятый.

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