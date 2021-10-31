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Дубль Кассьеры помог "Сочи" победить "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

ТАССиещё 13
1 час назад

Футбольный клуб "Сочи" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал".

Дубль Кассьеры помог "Сочи" победить "Арсенал"
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей отличился Матео Кассьера (2-я и 79-я минуты). У хозяев отметился Эванс Кангва (65). Гол Кассьеры на 79-й секунде матча стал самым быстрым в нынешнем сезоне РПЛ, а также за всю историю выступлений сочинцев в чемпионате России.

Благодаря победе "Сочи" поднялся на третье место турнирной таблицы, набрав 24 очка в 13 матчах. "Арсенал" остался на 14-й строчке, имея в активе 12 очков в 13 встречах. Следующий матч "Сочи" проведет дома против московского ЦСКА 6 ноября, "Арсенал" в этот же день примет "Уфу".

Футбол,ЦСКА,
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