Дубль Кассьеры помог "Сочи" победить "Арсенал"

Футбольный клуб "Сочи" победил тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Туле на стадионе "Арсенал".

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В составе победителей отличился Матео Кассьера (2-я и 79-я минуты). У хозяев отметился Эванс Кангва (65). Гол Кассьеры на 79-й секунде матча стал самым быстрым в нынешнем сезоне РПЛ, а также за всю историю выступлений сочинцев в чемпионате России.