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Артём Ребров приостановил игровую карьеру и стал техническим координатором «Спартака»

Чемпионат.com
50 минут назад

Вратарь «Спартака» Артём Ребров приостановил профессиональную карьеру и занял должность технического координатора клуба, сообщается на официальном сайте красно-белых. Ребров будет помогать в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством «Спартака».

Артем Ребров приостановил игровую карьеру
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Клуб благодарит Артёма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения. Желаем удачи в новом качестве!» — говорится в сообщении пресс-службы московской команды.

Напомним, Ребров выступал за «Спартак» с 2011 года. Всего голкипер провёл за московский клуб 113 матчей и пропустил 134 гола. В сезоне-2016/2017 Ребров в составе московского «Спартака» стал чемпионом России.

Футбол,Артем Ребров,Спартак,
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