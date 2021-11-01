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Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре. Лантратов, Глебов и Сергеев в списке

Спорт-Экспресс
1 час назад

Сегодня, 1 ноября, тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный список футболистов на матчи квалификационного раунда чемпионата мира-2022 в ноябре.

Объявлен состав сборной на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре
Фото: АРТЁМ ГУСЕВ, «ЧЕМПИОНАТ»АРТЁМ ГУСЕВ, «ЧЕМПИОНАТ»

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо»), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба — «Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван СергеевКрылья Советов»).

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:1. Россия — 19 очков2. Хорватия — 173. Словакия — 104. Словения — 105. Мальта — 56. Кипр — 5

Прямую путевку в финальный турнир ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

Футбол,Илья Самошников,Арсен Захарян,Матвей Сафонов,Игорь Дивеев,Никита Хайкин,Зелимхан Бакаев,Илья Лантратов,Федор Смолов,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Дмитрий Чистяков,Иван Сергеев,Максим Осипенко,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Алексей Сутормин,Антон Заболотный,Ильзат Ахметов,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Сергей Терехов,Роман Зобнин,Алексей Миранчук,Александр Ерохин,Федор Кудряшов,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,Крылья Советов,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Зенит,Спартак,
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