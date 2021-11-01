«Мне без разницы»: Карпин ответил на вопросы о Дзюбе

«Эти две игры очень важны для сборной. Я считаю, что личное надо убрать. Мы все обрушились на Дзюбу, что он там отказался… Он отказался из-за того, что Карпин сказал: «Для меня лучший нападающий — это Федя Смолов». Мы понимаем, что калибр Дзюбы выше, чем у Заболотного, Смолова и Сергеева, вместе взятых! Он более полезный игрок.



Абсолютно согласен, что уж лучше пусть берут Агаларова, чем Сергеева. В любом случае Агаларова надо было вызывать в сборную. Думаю, было бы так правильнее стимулировать футболиста. Он забивает, забивает, а вызываются другие. Если бы Агаларов играл в «Ростове», то его бы 100 процентов вызвали.



Да и не нравится мне вся эта чехарда. Брали в прошлый раз Тюкавина, не дав ему ни сыграть, ничего. Думаю, что они с Хорватией будут играть без нападающего, с какой-то сложной девяткой. И согласен, что линия нападения — это больше для скамейки запасных, а не для реальной атаки», — сказал Селюк «СЭ».