«Мне без разницы»: Карпин ответил на вопросы о Дзюбе

Кандидатура нападающего "Зенита" Артема Дзюбы не рассматривалась при выборе окончательного состава сборной России по футболу на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Ранее Дзюба не был включен в расширенный состав команды. В текущем сезоне 33-летний форвард провел 17 матчей, забив семь мячей в шести последних играх, отдав при этом с середины июля пять результативных передач. 29 октября он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России (144 гола). В конце сентября нападающий "Зенита" был включен в расширенный состав сборной на октябрьские матчи, но отказался от вызова, мотивировав это тем, что еще не набрал форму.
"Нет, вариант не рассматривали, - сказал Карпин, отвечая на вопрос о том, рассматривалась ли возможность вызова форварда в национальную команду на ноябрьские матчи. - В прошлый раз мы надеялись, что он нам поможет в матчах с командами Словакии и Словении - тогда он сказал, что не готов. Пока не будем рассматривать, две игры осталось".
На вопрос о том, как главный тренер понимает тот факт, что Дзюба отписался от страницы сборной России в социальной сети Instagram, он ответил:
"Никак это не понимаю, мне без разницы. Спросите у него".
В октябре после матчей против команд Словакии и Словении Карпин в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" заявил, что готов вызывать Дзюбу в сборную, отметив, что обратится к нему с вопросом, набрал ли тот форму. 1 ноября специалист подтвердил, что не писал игроку "Зенита". "Это (отказ от вызова в сборную России) не главная причина.
В двух последних матчах за "Зенит" он тоже не играл в стартовом составе, таких выходов на замену (по голу в матчах против "Спартака" и "Динамо" за 15 и 24 минуты игрового времени соответственно - прим. ТАСС) мне недостаточно", - резюмировал главный тренер национальной команды.
В заключительных матчах отборочного турнира россияне сыграют с командами Кипра (11 ноября, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября, Сплит). После восьми проведенных матчей сборная России лидирует в группе H с 19 очками, вторую позицию занимает команда Хорватии (17), на третьем месте располагается сборная Словакии (10), следом идут команды Словении (10), Мальты (5) и Кипра (5). Путевки на чемпионат мира получат команды, занявшие первые места в своих группах. Команды, ставшие вторыми, примут участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира.
Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным определил состав сборной России по футболу на решающие матчи отбора на чемпионат мира 2022 года против Кипра и Хорватии, в него вошли 29 спортсменов.
Состав сборной России опубликован в Twitter. В него вошли четыре вратаря: Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт», Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Георгий Джикия («Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все – «Зенит», Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин», Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив», Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА, Москва), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – «Динамо», Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак», Москва), Данил Глебов («Ростов»).
Нападающие: Федор Смолов («Локомотив», Москва), Антон Заболотный (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара).
Матчи против Кипра и Хорватии пройдут 11 ноября в Санкт-Петербурге и 14 ноября в хорватском Сплите.
Чемпионат мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба больше не является подписчиком аккаунта сборной России по футболу в Instagram. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Когда футболист отписался от национальной команды — неизвестно. Сейчас игрок подписан на 118 аккаунтов, среди них футболисты, актеры, шоумены, представители других видов спорта. На самого Дзюбу подписано 1,2 миллиона пользователей.
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022 с Кипром и Хорватией.
«Оценка уже была дана. Он сидит в запасе, и он не футболист основного состава. Поэтому с чего он будет в сборной?» — приводит слова Колоскова «СЭ».
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на итоговый список сборной России на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в ноябре.
«Эти две игры очень важны для сборной. Я считаю, что личное надо убрать. Мы все обрушились на Дзюбу, что он там отказался… Он отказался из-за того, что Карпин сказал: «Для меня лучший нападающий — это Федя Смолов». Мы понимаем, что калибр Дзюбы выше, чем у Заболотного, Смолова и Сергеева, вместе взятых! Он более полезный игрок.
Абсолютно согласен, что уж лучше пусть берут Агаларова, чем Сергеева. В любом случае Агаларова надо было вызывать в сборную. Думаю, было бы так правильнее стимулировать футболиста. Он забивает, забивает, а вызываются другие. Если бы Агаларов играл в «Ростове», то его бы 100 процентов вызвали.
Да и не нравится мне вся эта чехарда. Брали в прошлый раз Тюкавина, не дав ему ни сыграть, ничего. Думаю, что они с Хорватией будут играть без нападающего, с какой-то сложной девяткой. И согласен, что линия нападения — это больше для скамейки запасных, а не для реальной атаки», — сказал Селюк «СЭ».
Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал окончательный список футболистов сборной России на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022 в ноябре.
«Головин и Алексей Миранчук — профессионалы, они имеют себе стоимость. Все остальные — любители. Все решает главный тренер. Он знает, в каком состоянии ребята. Дело в том, что мы будем играть против любительского Кипра, а второй матч, к сожалению, с профессиональной командой. Она на 90 процентов состоит из профессиональных футболистов, поэтому никаких шансов у нас нет. Дзюба не имеет никакого значения для команды. Это еще один любитель, которого можно ставить или нет. Он очень медленный. С его скоростью у него нет никаких шансов против защитников Хорватии», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоговый список сборной России по футболу на матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Карпин берет всех сильнейших. Дзюба стоит особняком, его присутствие в команде может нарушить баланс в раздевалке, взаимодействие в системе «игрок — тренер». Важнее присутствие футболистов в хорошей форме. Состав хороший, боевой. Будем болеть за сборную, мы в состоянии решить задачу. Уровень футболистов не звездный, но с мотивацией проблем не будет. Думаю, что Карпин сделает максимум, чтобы извлечь пользу из этого состава, так как он отвечает за результат. Футболисты уважают и понимают требования тренера. Есть поддержка журналистов и болельщиков, поэтому пожелаем удачи», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
Также Губерниев высказался об отсутствии Далера Кузяева в составе сборной России по футболу.
«Кузяев — один из сильнейших игроков сборной, можно сказать, что он лидер команды. Понятно, что это потеря, без него хуже, чем с ним. Спорт — это такая штука, поэтому будем пытаться как-то без него. Но то, что он сейчас один из лучших футболистов страны, — это правда», — добавил Губерниев в интервью «СЭ».