Бывший муж Бузовой подверг опасности детей по пути в роддом

Футболист Дмитрий Тарасов нарушил ПДД, подвергнув опасности своих детей. На личной странице в Instagram бывший муж Ольги Бузовой показал, что его дочери трехлетняя Милана и годовалая Ева находятся в машине без детских кресел.

В пятницу, 29 октября, Тарасов в четвертый раз стал отцом. Его супруга, модель Анастасия Костенко, родила сына, которого назвали Алексеем. Футболист с нетерпением ждал момента, когда сможет забрать жену с новорожденным домой. Он постоянно записывал короткие видео и делился ими с подписчиками.

Очередном ролик для Instagram Тарасов снял в машине по пути в роддом. Он показал, что его маленькие дочери находятся в транспортном средстве без детских кресел. «Пожалуйста! Ничего не говорите про то, что нет у нас этих сидений и так далее… Под мою ответственность. Мы с Настей заказали кресла, но нам не успели их доставить», — обратился он к поклонникам.

После этого Тарасов добавил, что одной машины для встречи супруги и сына оказалось мало. «Настя хочет забрать все цветы, которые вы передавали, и еще с нами будет Диана (сестра)», — так он подписал очередное видео.

Костенко является третьей женой Тарасова. Милана, Ева и Алексей — их общие дети. Также у футболиста есть дочь Ангелина от первой жены — Оксаны Пономаренко.