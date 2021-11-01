Черчесов может возглавить сборную в Европе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Черчесов провел неофициальные переговоры с президентом Польского футбольного союза (PZPN) Цезарием Кулешей. На них обсуждалась возможность того, что российский специалист встанет у руля национальной команды Польши, если она не пробьется на чемпионат мира 2022 года.

По словам одного из источников, Черчесов заинтересован в сотрудничестве с польской сборной.

В отборочном турнире на ЧМ-2022 Польша с 17 очками занимает второе место в группе I после Англии, у которой 20 очков. Чтобы участвовать в чемпионате мира, Польше необходимо либо занять первое место в группе, либо выиграть в плей-офф, куда выходят команды со второго места в группе.