Черчесов может возглавить сборную в Европе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Черчесов провел неофициальные переговоры с президентом Польского футбольного союза (PZPN) Цезарием Кулешей. На них обсуждалась возможность того, что российский специалист встанет у руля национальной команды Польши, если она не пробьется на чемпионат мира 2022 года.
По словам одного из источников, Черчесов заинтересован в сотрудничестве с польской сборной.
В отборочном турнире на ЧМ-2022 Польша с 17 очками занимает второе место в группе I после Англии, у которой 20 очков. Чтобы участвовать в чемпионате мира, Польше необходимо либо занять первое место в группе, либо выиграть в плей-офф, куда выходят команды со второго места в группе.
Ранее Станислав Черчесов уже работал в Польше. В 2015 году он был назначен главным тренером варшавской «Легии», с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши.