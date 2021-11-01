Григорян: «Дзюба должен извиниться перед Семаком»

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал жест нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после забитого мяча в матче 13 тура Российской премьер-лиги против «Динамо». По его мнению, которое приводит «Матч ТВ», футболист должен публично извиниться перед главным тренером ФК Сергеем Семаком.
«Я считаю, что жест Дзюбы выходит за пределы вообще конфликта. Это просто неприемлемо. Вы считаете, что Дзюба не послал Семака? Какой выход из этой ситуации? Он публично так себя повел, поэтому публично должен извиниться. Один на один ты можешь сказать тренеру все, что угодно. Но если это на всю страну, то и извиняйся публично», — приводятся в материале слова Григоряна.
Он отметил, что всегда поддерживал Дзюбу, но в данном случае не понимает его действий.
Предположительно после своего гола футболист выкрикнул в сторону скамейки, что должен играть в стартовом составе. В интервью «Матч ТВ» Сергей Семак сказал, что не слышал данного высказывания Дзюбы. По его словам, решение по составу принимает главный тренер.
Футболист в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч, побив рекорд Олега Веретенникова и тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.