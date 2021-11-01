Григорян: «Дзюба должен извиниться перед Семаком»

«Я считаю, что жест Дзюбы выходит за пределы вообще конфликта. Это просто неприемлемо. Вы считаете, что Дзюба не послал Семака? Какой выход из этой ситуации? Он публично так себя повел, поэтому публично должен извиниться. Один на один ты можешь сказать тренеру все, что угодно. Но если это на всю страну, то и извиняйся публично», — приводятся в материале слова Григоряна.