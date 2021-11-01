Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.57
Войти в почту

Александр Григорян: «Дзюба должен извиниться перед Семаком»

Елена Прошина
41 минуту назад

Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал жест нападающего «Зенита» Артема Дзюбы после забитого мяча в матче 13 тура Российской премьер-лиги против «Динамо». По его мнению, которое приводит «Матч ТВ», футболист должен публично извиниться перед главным тренером ФК Сергеем Семаком.

Григорян: «Дзюба должен извиниться перед Семаком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что жест Дзюбы выходит за пределы вообще конфликта. Это просто неприемлемо. Вы считаете, что Дзюба не послал Семака? Какой выход из этой ситуации? Он публично так себя повел, поэтому публично должен извиниться. Один на один ты можешь сказать тренеру все, что угодно. Но если это на всю страну, то и извиняйся публично», — приводятся в материале слова Григоряна.

Он отметил, что всегда поддерживал Дзюбу, но в данном случае не понимает его действий.

Предположительно после своего гола футболист выкрикнул в сторону скамейки, что должен играть в стартовом составе. В интервью «Матч ТВ» Сергей Семак сказал, что не слышал данного высказывания Дзюбы. По его словам, решение по составу принимает главный тренер.

Футболист в игре с «Динамо» забил свой 144-й мяч, побив рекорд Олега Веретенникова и тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Футбол,Олег Веретенников,Сергей Семак,Александр Григорян,Динамо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители