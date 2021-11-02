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Рио Фердинанд назвал критику Криштиану Роналду богохульством

Чемпионат.com
2 часа назад

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заступился за форварда Криштиану Роналду, которого часто критикуют за нежелание прессинговать соперников.

Рио Фердинанд назвал критику Роналду богохульством
Фото: Getty ImagesGetty Images

«Я слышал такие разговоры. Когда люди говорят, что „МЮ“ не добьётся успеха из-за Роналду, это богохульство. Послушайте, я видел такое уже много раз, мне не нравится говорить о подобном. Это ужасно. Полное отсутствие уважения.

Игрок, который добился столь многого, суперзвезда поколения. Он был бы в числе лучших футболистов мира в любом поколении. В минувший уик-энд Роналду показал, для чего он в команде. Несмотря на давление, он забивает. Говорить о том, что он не прессингует и бегает не так много, как другие… Он в команде не для этого. Нужно полагаться на сильные стороны своего игрока, если это суперзвезда», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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