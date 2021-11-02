Уткин назвал причины ухода из "Краснодара"

Если люди не видят меня игроком основы, или считают, что мне ещё рано им становиться, или думают, что я не соответствую уровню - это нормально. Обиды нет. Да, я хотел больше играть. Если по мнению тренера и руководства я не соответствовал уровню игрока основы - ок, пожалуйста, их решение. Просто их видение не совпало с моим желанием, вот и всё.