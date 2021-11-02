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Уткин назвал причины ухода из "Краснодара"

Soccer Newsиещё 1
1 час назад

Полузащитник "Ахмата" Даниил Уткин рассказал, почему он прошедшим летом покинул "Краснодар".

Уткин назвал причины ухода из "Краснодара"
Фото:  сайт "Краснодара" сайт "Краснодара"

Напомним, что грозненский клуб арендовал воспитанника "быков" до конца сезона 2021/22.

"Это история не одного дня. Если коротко: у меня возникло желание попробовать что-то новое. Причём я стремился к этому долго, не одну неделю. Как долго? Начиная с зимы. В какой-то момент я стал реже появляться на поле. Видимо, что-то не сошлось у нас с тренерским штабом: не закрепился я в лидерах. Поэтому постепенно пришёл к мысли, что надо уходить.

Если люди не видят меня игроком основы, или считают, что мне ещё рано им становиться, или думают, что я не соответствую уровню - это нормально. Обиды нет. Да, я хотел больше играть. Если по мнению тренера и руководства я не соответствовал уровню игрока основы - ок, пожалуйста, их решение. Просто их видение не совпало с моим желанием, вот и всё.

Объяснял ли Мурад Мусаев, почему я перестал появляться в основе "Краснодара"? Да, я разговаривал с ним. У нас был конкретный разговор, после которого я перестал играть. Может, это, просто совпадение, но факт остаётся фактом. Я высказал мнение относительно всей моей ситуации. Он - своё. Мы пожали руки и продолжили работать. Это был обычный разговор, без повышенных тонов. Но после него я перестал играть. Не хочу раскрывать подробности этой беседы, она всё-таки была личной", - сказал Уткин.

22-летний хавбек сыграл за основную команду "Краснодара" 64 матча, в которых забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Футбол,Даниил Уткин,Мурад Мусаев,
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