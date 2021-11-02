Решающие игры для «Зенита», «Спартака» и «Локомотива». Анонс главных матчей еврокубков

Если и в этом туре будет череда достойных поражений, с евровесной можно прощаться.

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2 ноября стартует четвертый тур в еврокубках. Для российских клубов этот раунд - выездной. «Зениту» играть с «Ювентусом», «Спартак» отправляется в гости к «Лестеру», а «Локомотив» - к «Галатасараю». Кроме того, «Шахтер» постарается взять реванш у «Реала» за 0:5, а киевское «Динамо» может добить «Барселону». Вишенка на торте - игра «Ливерпуль» - «Атлетико». А еще букмекер Winline приготовил для вас подарок - 2000 рублей на первую ставку. Сделайте ставку на любой матч бесплатно!

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«Ювентус» - «Зенит»: Лига чемпионов - это вам не РПЛ

Кажется, «Зенит» победами над «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1) решил все свои вопросы в чемпионате РПЛ. Теперь можно сосредоточиться и на Лиге чемпионов. А здесь игра против «Ювентуса» - ключевая. Третье место от петербуржцев уйти не должно, но можно побороться и за второе. Правда, для этого нужно выигрывать в Италии.

Сделать это будет крайне сложно, даже несмотря на то что «Ювентус» сейчас плох, у него два поражения подряд от середняков Серии А. Но в Лиге чемпионов туринцы пока набрали 100% очков. Особых проблем с травмами у команды нет, а мотивация будет зашкаливать, ведь Массимилиано Аллегри запер команду на базе. В этих условиях «Зениту» не позавидуешь.

Конечно, Winline считает итальянский клуб фаворитом. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 1.56. Поставить на «Зенит» можно за 5.80, а на ничью дают коэффициент 4.20.

«Лестер» - «Спартак»: как избежать провала?

«Спартак» находится в пике. Команда напоминает боксера, который, напропускав ударов, находится в состоянии грогги. После ужаса в Питере (1:7) практически получилось, пусть и уныло, но дожать «Ростов», как на 95-й минуте в безобидной ситуации привезли себе гол. Еще один удар по и без того надломленной психологии.

В Лиге Европы шансы еще есть, но нужно набирать очки в Лестере. Дома все было хорошо, но провал в защите привел к счету 2:4. Есть ли предпосылки сыграть лучше в Англии? Честно говоря, не просматриваются. Но «Спартак» тем и прекрасен, что непредсказуем.

Пока же Winline видит явным фаворитом англичан. Поставить на победу «Лестера» можно за 1.33, а успех «Спартака» идет за 8.20.

«Галатасарай» - «Локомотив»: перестройка идет, но мешают болезни

Маркус Гисдоль взялся перестраивать «Локомотив», засучить рукава. Видно, что команда прибавила в интенсивности, в прессинге. Но такой стиль очень энергозатратен, а у немецкого тренера пока что нет скамейки запасных. Даже несмотря на неплохие покупки в трансферное окно.

А тут еще и травмы и болезни. У Федора Смолова положительный тест на коронавирус, по слухам, с таким же диагнозом оказались Пабло и Наир Тикнизян. Только-только восстановились Виталий Лисакович и Фаустино Анджорин. Ситуация в группе такова, что в Стамбуле нужно играть только на победу. Вот только дома «Локомотив» задохнулся в середине 2-го тайма и пропустил в концовке. В Турции легче точно не будет. Winline предлагает на победу «Галатасарая» коэффициент 1.80, а на «Локомотив» можно сделать ставку за 4.30.

«Реал» - «Шахтёр»: Де Дзерби пока не блещет

«Шахтер» под руководством Роберто Де Дзерби пока совсем не блещет, только второе место в УПЛ и всего 1 очко в 3 матчах в Лиге чемпионов. Домашний матч против «Реала» и вовсе принес 0:5.

Конечно, «горняки» постараются взять реванш на выезде, но перспектив просматривается немного. Испанцы не показывают какой-то искрометный футбол, но свои очки собирают и в Примере, и в Лиге чемпионов. Исключение - матч с «Шерифом». Кажется, украинцам нужно взять пример со своих молдавских коллег. А пока поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.23. На ничью или победу украинского клуба можно сделать ставку за 4.26.

«Ливерпуль» - «Атлетико»: матч жизни для Симеоне

«Ливерпуль» набрал 9 очков в 3 матчах и может спокойно готовиться к плей-офф. А вот для команды Диего Симеоне матч на «Энфилде» - едва ли не ключевой в плане перспектив в Лиге чемпионов. Пока у «Атлетико» 4 очка, и это не позволяет чувствовать себя в безопасности, ведь проходных соперников в этой группе нет, «Порту» и «Милан» к ним не отнесешь.

Симеоне нужно решить проблему нападения мерсисайдцев, Салах и компания в каждом матче забивают как минимум 2 мяча, а чаще больше. При этом «Ливерпуль» не идеален в обороне, но «матрасники» в последнее время неубедительны. В общем, есть о чем подумать аргентинскому специалисту. А пока Winline предлагает на победу «Ливерпуля» коэффициент 1.66. Победа «Атлетико» при этом идёт за 5.00.

«Динамо Киев» - «Барселона»: Кумана уволили, но играть-то надо!

Рональд Куман покинул «Барселону». Казалось, уж сейчас-то сине-гранатовые воспрянут и бедному «Алавесу» уползти бы из Каталонии с тремя-четырьмя голами за счастье. Но ничего подобного: 1:1 - очередная беззубая, унылая игра. Видимо, дело было не только в Кумане. Что теперь - ждать, пока Хави освободится в Катаре?

Но ждать некогда, здесь и сейчас нужно побеждать в Лиге чемпионов киевское «Динамо». Сине-гранатовым нужна победа, чтобы побороться с «Бенфикой» за выход плей-офф, о «Баварии» речи сейчас нет. Дома каталонцы не блистали, но победили 1:0. Winline считает, что и на выезде «Барса» может победить. Ставки на победу каталонцев принимаются с коэффициентом 1.67. Шансы киевского «Динамо» оценили коэффициентом 4.90.