Конте определил четыре трансферные цели для "Тоттенхэма"

Бывший наставник миланского "Интера" Антонио Конте назвал руководству "Тоттенхэма" футболистов, которых он хочет видеть в команде в случае своего назначения.

Фото: Instagram Instagram

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист уже определил четыре трансферные цели.

Речь идёт о защитниках Стефане де Врее ("Интер") и Мануэле Ладзари ("Лацио"), хавбеке Франке Кессье ("Милан") и форварде Душане Влаховиче ("Фиорентина").