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Конте определил четыре трансферные цели для "Тоттенхэма"

Soccer News
2 часа назад

Бывший наставник миланского "Интера" Антонио Конте назвал руководству "Тоттенхэма" футболистов, которых он хочет видеть в команде в случае своего назначения.

Конте определил четыре трансферные цели для "Тоттенхэма"
Фото: InstagramInstagram

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист уже определил четыре трансферные цели.

Речь идёт о защитниках Стефане де Врее ("Интер") и Мануэле Ладзари ("Лацио"), хавбеке Франке Кессье ("Милан") и форварде Душане Влаховиче ("Фиорентина").

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" выделит Конте на усиление состава более 100 миллионов евро.

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