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Ларссон покинул «Барселону» вслед за Куманом

Евро-футбол.Ру
1 час назад

Бывший шведский форвард Хенрик Ларссон покидает каталонскую «Барселону» вслед за Рональдом Куманом. 50-летний специалист входил в тренерский штаб голландского наставника, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов в текущем сезоне.

Ларссон покинул «Барселону» вслед за Куманом
Фото: © VALERY HACHE© VALERY HACHE

«Наша история подошла к завершению. Больше мне нечего комментировать», - передает слова Хенрика Sportbladet.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера «сине-гранатовых» назначен Серхи Бархуан.

В настоящий момент каталонский гранд занимает лишь девятое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 16 баллов.

Футбол,Серхи Бархуан,Хенрик Ларссон,Рональд Куман,
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