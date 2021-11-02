Ларссон покинул «Барселону» вслед за Куманом

Бывший шведский форвард Хенрик Ларссон покидает каталонскую «Барселону» вслед за Рональдом Куманом. 50-летний специалист входил в тренерский штаб голландского наставника, которого отправили в отставку из-за неудовлетворительных результатов в текущем сезоне.