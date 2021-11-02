Блаттера и Платини обвинили в мошенничестве

Прокуратура Швейцарии обвинила бывшего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера и экс-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини в мошенничестве. Они обвиняются в незаконном присвоении суммы на 2 миллиона швейцарских франков, сообщает Sky Sports.

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Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.