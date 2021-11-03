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Дубль Бензема принёс «Реалу» победу в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром»

Чемпионат.comиещё 16
18 минут назад

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Реал» обыграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов
Фото: GONZALO ARROYO MORENO/GETTY IMAGESGONZALO ARROYO MORENO/GETTY IMAGES

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Результативную передачу отдал форвард мадридцев Винисиус Жуниор.

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На 39-й минуте нападающий «Шахтёра» Фернандо сравнял счёт, забив гол после передачи полузащитника Алана Патрика. На 61-й минуте игры Бензема оформил дубль.

Автором голевой передачи вновь стал Винисиус.

Мадридский «Реал» набрал 9 очков и поднялся на 1-е место в турнирной таблице группы D Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. «Шахтёр» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе D являются «Шериф» (6) и «Интер» (4).

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