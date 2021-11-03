«Реал» обыграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал донецкий «Шахтёр». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фото: GONZALO ARROYO MORENO/GETTY IMAGES GONZALO ARROYO MORENO/GETTY IMAGES

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Реала» Карим Бензема. Результативную передачу отдал форвард мадридцев Винисиус Жуниор.

На 39-й минуте нападающий «Шахтёра» Фернандо сравнял счёт, забив гол после передачи полузащитника Алана Патрика. На 61-й минуте игры Бензема оформил дубль.

Автором голевой передачи вновь стал Винисиус.