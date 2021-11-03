Итальянские СМИ празднуют победу «Ювентуса» над «Зенитом» и отмечают рекордное количество ударов по воротам, доминирование во владении мячом и запредельный настрой туринцев, который они ни разу не показывали в этом сезоне до встречи с российской командой. В России же обращают внимание на спорный пенальти в ворота «Зенита», который Пауло Дибала не забил с первого раза, но судья неожиданно разрешил перебить. Капитан питерцев Деян Ловрен отметил, что этот пенальти сломал игру, российский арбитр Игорь Федотов признал 11-метровый «левым», а экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал арбитра «русофобной мразью».

"Такой жажды победы, как в матче с "Зенитом", у "Ювентуса" в этом сезоне еще не было"

До встречи с сине-бело-голубыми "Ювентус" находился в серьезном кризисе. "Старая синьора" проиграла два матча подряд в Серии А командам, сильно уступающим ей по классу, - "Вероне" (1:2) и "Сассуоло" (1:2), - и опустилась на девятую строчку в таблице. Главный тренер Массимилиано Аллегри даже запер своих подопечных на недельные сборы на базе клуба, чтобы встряхнуть команду.

Казалось, что против такого ослабленного соперника "Зенит" должен показать зубы, тем более что недавно в Санкт-Петербурге соперники играли на равных, и сине-бело-голубые потерпели обидное поражение только из-за гола на последних минутах от Деяна Кулушевски (0:1). Однако все пошло по другому сценарию: в Турине "Ювентус" забил четыре мяча и одержал уверенную победу (4:2). Голами за "бьянконери" отличились Пауло Дибала (дубль), Федерико Кьеза и Альваро Мората, а за "Зенит" забил Сердар Азмун с передачи Дзюбы, а также провел автогол Леонардо Бонуччи.

По поводу долгожданной победы "Ювентуса" в итальянских СМИ устроили настоящий праздник. Крупнейшее спортивное издание страны La Gazzetta Dello Sport выпустило аналитическую статью под заголовком "Четыре гола, рекордное количество ударов и характер: как "Ювентус" отреагировал на кризис", в котором по полочкам расписано, за счет чего туринцы одолели "Зенит" и как сильно они настроились на российскую команду.

"Это была агрессивная, уверенная игра в высоком темпе Лиги чемпионов. Такой жажды победы, как перед матчем с "Зенитом", еще никогда не было у "Юве" в этом сезоне. Но теперь "Старая синьора" играла яростно с самого начала, а капитан Пауло Дибала носился по полю, цепляясь за каждый подбор, и звал всех на абордаж.

До матча с "Зенитом" "Ювентус" ни разу в этом сезоне не заканчивал игру с территориальным преимуществом в 59%, что означает, что "бьянконери" чуть ли не установили палатку на чужой половине поля и постоянно находились в атаке.

И лишь два раза в этом сезоне "Ювентус" владел мячом более 57,8%, как это было в матче с "Зенитом": 60,2% было в игре со "Специей" (3:2) и 60,3% - с "Мальме" (3:0). Туринцы нанесли 11 ударов в створ, а в целом - 24 удара, чего вообще не случалось в этом сезоне", - отмечалось в статье.

"Футбольные боги посмеялись над "Ювентусом"

Также авторы материала уделили внимание автоголу Леонардо Бонуччи, который позволил "Зениту" ненадолго сравнять счет (1:1).

"В игре было несколько пробелов, которые и привели к пропущенному голу при счете 1:0, когда футбольные боги посмеялись над "Ювентусом" и наказали его автоголом Бонуччи. Но затем очень вовремя пришел счет 2:1, и туринцы быстро довели его до 4:1. Урок был усвоен.

Но дело даже не в количестве голов, а в том, что до матча с "Зенитом" в этом сезоне "Ювентус" тоже пытался удержать мяч при победном счете, но делал это отнюдь не так энергично и агрессивно. А то, что команда совершила в игре с "Зенитом", показывает, что она начала поиск другого пути и другого футбола", - говорится в статье.

"Пенальти абсолютно левый - судья очень хотел, чтобы "Ювентус" забил"

К слову о пенальти, который реализовал Пауло Дибала и вывел свою команду вперед (2:1). 11-метровый выглядел достаточно спорным: Клаудиньо слегка задел ногу Федерико Кьезы, который влетал в штрафную, но есть стойкое ощущение, что итальянец упал по собственному желанию, так как касание было минимальным.

Более того, Дибала с первого раза не попал в створ, но испанский судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес велел перебить еще раз, поскольку заметил, что игроки "Зенита" Деян Ловрен и Вильмар Барриос вбежали в штрафную до того, как аргентинец нанес удар.

Формально это является нарушением правил, но стоит отметить, что зенитовцы едва вошли в штрафную и уж точно никак не могли помешать Дибале пробить. По сути, судья подарил "Ювентусу" второй шанс на гол, придравшись к мелочи, которую и разглядеть-то было трудно. Со следующей попытки Дибала уже не промахнулся - 2:1.

Этот гол придал "Старой синьоре" эмоций, а "Зенит", напротив, оказался раздавлен тем, что арбитр позволил соперникам перебить.

"Момент с перебитым пенальти изменил игру, - подчеркнул Ловрен, слова которого приводит официальный сайт "Зенита". - Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два гола. Это наша вина, но до этого момента с пенальти все складывалось не так плохо".

И действительно: еще неясно, в каком психологическом состоянии оказался бы "Ювентус", если бы его капитан промахнулся с пенальти, а перебить не дали. Возможно, сине-бело-голубым удалось бы как минимум удержать ничью.

Российский арбитр Игорь Федотов заявил, что совершенно не согласен с работой своего испанского коллеги.

"Это не 11-метровый удар, там было какое-то легкое касание, и игрок "Ювентуса" точно упал не от него. Почему это не явная ошибка для VAR - непонятно. Так что пенальти в ворота "Зенита" абсолютно левый - и это при счете 1:1", - цитирует Федотова "Чемпионат".

Что касается перебития пенальти, то и этот момент вызвал у российского судьи большие вопросы:

"Это тоже странное решение. Такие 11-метровые не перебивают. Посмотрите матч "Зенита" и "Спартака" - там игроки хозяев при пенальти вообще метра за два забежали. Обычно есть зазор - от линии штрафной до линии, на которой стоит судья. Это неофициально, но так работает везде.

Здесь игроки "Зенита" даже не забежали, а просто немного наклонили корпус. Судья очень хотел, чтобы забил "Ювентус". Такие решения у меня просто в голове не укладываются".

А ярче всех высказался экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко.

"Сопротивление "Зенита" было до того момента, пока испанская русофобная мразь не сломала игру и не начала выдумывать пенальти и прочие вещи в пользу хозяев.

Первый пенальти я смотрел, но так и не понял, когда же Клаудиньо так зацепил соперника, что он рухнул. А то, что дали перебить, что эта мразина увидела забегание Ловрена, - это нужно было специально смотреть, потому что даже на камерах еле-еле это заметно. Человек был заточен на то, чтобы предоставить попытку перебить пенальти, если с первого раза не забьют", — цитирует Червиченко "Спорт-экспресс".

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После этой победы «Ювентус» набрал 12 очков, сохранил лидерство в таблице группы Н и гарантировал себе попадание в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» остался на третьем месте, которое позволяет принять участие в плей-офф Лиги Европы — второго по престижности еврокубка.

1. «Ювентус» — 12 очков

2. «Челси» — 9

3. «Зенит» — 3

4. «Мальме» — 0

23 ноября «Зенит» сыграет на выезде против «Мальме», а 8 декабря — дома против «Челси».