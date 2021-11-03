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«Судья — русофобная мразь»: что говорят о спорном пенальти «Юве» в ворота «Зенита»

Газета.Ruиещё 8
5 часов назад

Итальянские СМИ празднуют победу «Ювентуса» над «Зенитом» и отмечают рекордное количество ударов по воротам, доминирование во владении мячом и запредельный настрой туринцев, который они ни разу не показывали в этом сезоне до встречи с российской командой. В России же обращают внимание на спорный пенальти в ворота «Зенита», который Пауло Дибала не забил с первого раза, но судья неожиданно разрешил перебить. Капитан питерцев Деян Ловрен отметил, что этот пенальти сломал игру, российский арбитр Игорь Федотов признал 11-метровый «левым», а экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал арбитра «русофобной мразью».

"Такой жажды победы, как в матче с "Зенитом", у "Ювентуса" в этом сезоне еще не было"

До встречи с сине-бело-голубыми "Ювентус" находился в серьезном кризисе. "Старая синьора" проиграла два матча подряд в Серии А командам, сильно уступающим ей по классу, - "Вероне" (1:2) и "Сассуоло" (1:2), - и опустилась на девятую строчку в таблице. Главный тренер Массимилиано Аллегри даже запер своих подопечных на недельные сборы на базе клуба, чтобы встряхнуть команду.

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Турине, Роналду оформил дубль

Казалось, что против такого ослабленного соперника "Зенит" должен показать зубы, тем более что недавно в Санкт-Петербурге соперники играли на равных, и сине-бело-голубые потерпели обидное поражение только из-за гола на последних минутах от Деяна Кулушевски (0:1). Однако все пошло по другому сценарию: в Турине "Ювентус" забил четыре мяча и одержал уверенную победу (4:2). Голами за "бьянконери" отличились Пауло Дибала (дубль), Федерико Кьеза и Альваро Мората, а за "Зенит" забил Сердар Азмун с передачи Дзюбы, а также провел автогол Леонардо Бонуччи.

По поводу долгожданной победы "Ювентуса" в итальянских СМИ устроили настоящий праздник. Крупнейшее спортивное издание страны La Gazzetta Dello Sport выпустило аналитическую статью под заголовком "Четыре гола, рекордное количество ударов и характер: как "Ювентус" отреагировал на кризис", в котором по полочкам расписано, за счет чего туринцы одолели "Зенит" и как сильно они настроились на российскую команду.

"Это была агрессивная, уверенная игра в высоком темпе Лиги чемпионов. Такой жажды победы, как перед матчем с "Зенитом", еще никогда не было у "Юве" в этом сезоне. Но теперь "Старая синьора" играла яростно с самого начала, а капитан Пауло Дибала носился по полю, цепляясь за каждый подбор, и звал всех на абордаж.

До матча с "Зенитом" "Ювентус" ни разу в этом сезоне не заканчивал игру с территориальным преимуществом в 59%, что означает, что "бьянконери" чуть ли не установили палатку на чужой половине поля и постоянно находились в атаке.

И лишь два раза в этом сезоне "Ювентус" владел мячом более 57,8%, как это было в матче с "Зенитом": 60,2% было в игре со "Специей" (3:2) и 60,3% - с "Мальме" (3:0). Туринцы нанесли 11 ударов в створ, а в целом - 24 удара, чего вообще не случалось в этом сезоне", - отмечалось в статье.

"Футбольные боги посмеялись над "Ювентусом"

Также авторы материала уделили внимание автоголу Леонардо Бонуччи, который позволил "Зениту" ненадолго сравнять счет (1:1).

"В игре было несколько пробелов, которые и привели к пропущенному голу при счете 1:0, когда футбольные боги посмеялись над "Ювентусом" и наказали его автоголом Бонуччи. Но затем очень вовремя пришел счет 2:1, и туринцы быстро довели его до 4:1. Урок был усвоен.

Но дело даже не в количестве голов, а в том, что до матча с "Зенитом" в этом сезоне "Ювентус" тоже пытался удержать мяч при победном счете, но делал это отнюдь не так энергично и агрессивно. А то, что команда совершила в игре с "Зенитом", показывает, что она начала поиск другого пути и другого футбола", - говорится в статье.

"Пенальти абсолютно левый - судья очень хотел, чтобы "Ювентус" забил"

К слову о пенальти, который реализовал Пауло Дибала и вывел свою команду вперед (2:1). 11-метровый выглядел достаточно спорным: Клаудиньо слегка задел ногу Федерико Кьезы, который влетал в штрафную, но есть стойкое ощущение, что итальянец упал по собственному желанию, так как касание было минимальным.

Более того, Дибала с первого раза не попал в створ, но испанский судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес велел перебить еще раз, поскольку заметил, что игроки "Зенита" Деян Ловрен и Вильмар Барриос вбежали в штрафную до того, как аргентинец нанес удар.

Формально это является нарушением правил, но стоит отметить, что зенитовцы едва вошли в штрафную и уж точно никак не могли помешать Дибале пробить. По сути, судья подарил "Ювентусу" второй шанс на гол, придравшись к мелочи, которую и разглядеть-то было трудно. Со следующей попытки Дибала уже не промахнулся - 2:1.

Этот гол придал "Старой синьоре" эмоций, а "Зенит", напротив, оказался раздавлен тем, что арбитр позволил соперникам перебить.

"Момент с перебитым пенальти изменил игру, - подчеркнул Ловрен, слова которого приводит официальный сайт "Зенита". - Это повлияло на нас, мы потеряли концентрацию, а соперник забил еще два гола. Это наша вина, но до этого момента с пенальти все складывалось не так плохо".

И действительно: еще неясно, в каком психологическом состоянии оказался бы "Ювентус", если бы его капитан промахнулся с пенальти, а перебить не дали. Возможно, сине-бело-голубым удалось бы как минимум удержать ничью.

Российский арбитр Игорь Федотов заявил, что совершенно не согласен с работой своего испанского коллеги.

"Это не 11-метровый удар, там было какое-то легкое касание, и игрок "Ювентуса" точно упал не от него. Почему это не явная ошибка для VAR - непонятно. Так что пенальти в ворота "Зенита" абсолютно левый - и это при счете 1:1", - цитирует Федотова "Чемпионат".

Что касается перебития пенальти, то и этот момент вызвал у российского судьи большие вопросы:

"Это тоже странное решение. Такие 11-метровые не перебивают. Посмотрите матч "Зенита" и "Спартака" - там игроки хозяев при пенальти вообще метра за два забежали. Обычно есть зазор - от линии штрафной до линии, на которой стоит судья. Это неофициально, но так работает везде.

Здесь игроки "Зенита" даже не забежали, а просто немного наклонили корпус. Судья очень хотел, чтобы забил "Ювентус". Такие решения у меня просто в голове не укладываются".

А ярче всех высказался экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко.

"Сопротивление "Зенита" было до того момента, пока испанская русофобная мразь не сломала игру и не начала выдумывать пенальти и прочие вещи в пользу хозяев.

Первый пенальти я смотрел, но так и не понял, когда же Клаудиньо так зацепил соперника, что он рухнул. А то, что дали перебить, что эта мразина увидела забегание Ловрена, - это нужно было специально смотреть, потому что даже на камерах еле-еле это заметно. Человек был заточен на то, чтобы предоставить попытку перебить пенальти, если с первого раза не забьют", — цитирует Червиченко "Спорт-экспресс".

***

После этой победы «Ювентус» набрал 12 очков, сохранил лидерство в таблице группы Н и гарантировал себе попадание в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» остался на третьем месте, которое позволяет принять участие в плей-офф Лиги Европы — второго по престижности еврокубка.

1. «Ювентус» — 12 очков

2. «Челси» — 9

3. «Зенит» — 3

4. «Мальме» — 0

23 ноября «Зенит» сыграет на выезде против «Мальме», а 8 декабря — дома против «Челси».

Сине-бело-голубые еще сохраняют математические шансы на плей-офф Лиги чемпионов: для этого им нужно одержать крупные победы над «Мальме» и «Челси» и ждать, чтобы лондонцы также с большим счетом проиграли «Ювентусу».

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