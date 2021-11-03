Как «Зенит» проиграл «Ювентусу» в Турине

"Ювентус" обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов благодаря дублю Дибалы

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«Зенит» уступил «Ювентусу» в гостевом матче Лиги чемпионов (2:4). Капитан «бьянконери» Пауло Дибала оформил дубль, а еще по голу записали на свой счет Федерико Кьеза и Альваро Мората. Первый гол в пользу «Зенита» забил защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который случайно переправил мяч в свои ворота, пытаясь прервать подачу Вячеслава Караваева, а второй мяч забил Сердар Азмун после скидки Артема Дзюбы уже в компенсированное ко второму тайму время.

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Первый тайм

Начало матча выдалось для «Зенита» катастрофическим. «Ювентус» быстро захватил инициативу, организовал мощное давление на ворота Станислава Крицюка, и капитан туринцев Пауло Дибала сначала попал в штангу, а на 11-й минуте уже открыл счет.

После навеса с углового мяч отскочил в штрафной к Дибале, который был почему-то оставлен защитниками «Зенита» в полном одиночестве и спокойно приложился по снаряду, отправив его в правую «девятку» — 1:0.

«Ювентус» решил не откладывать дело в долгий ящик и сразу пошел за вторым голом, проведя несколько очень опасных атак. На 18-й минуте Альваро Мората откровенно простил «Зенит», не сумев попасть в створ из центра штрафной после удобной передачи от партнера.

Казалось, что второй гол вот-вот придет, но к середине тайма «Ювентус» неожиданно успокоился, отдал мяч и отошел назад, словно решил поберечь силы. «Зенит» начал спокойно контролировать снаряд, почувствовал себя вольготно и принялся развивать одну позиционную атаку за атакой, в то время как итальянцы лениво выжидали на своей половине поля и лишь изредка выбирались в контратаки.

Вскоре «бьянконери» поплатились за такую пассивную тактику — сама фортуна наказала «Ювентус». На 26-й минуте Вячеслав Караваев, выступающий на позиции левого защитника, навесил в штрафную в расчете на подключение партнера, но оно даже не понадобилось.

Опытнейший защитник туринцев, чемпион Европы Леонардо Бонуччи так неудачно попытался прервать эту подачу головой, что срезал мяч точно в дальнюю «девятку» своих ворот — 1:1. Войцех Щенсны лишь проводил снаряд глазами — он уже присел на газон и был совершенно бессилен.

Конечно, без удачи не обошлось, но стоит отметить, как активно играл «Зенит» в эти минуты — казалось, что именно сине-бело-голубые являются хозяевами поля. Гол стал абсолютно логичным отражением того, что происходило на газоне.

После этого уязвленный «Ювентус» включил максимальные скорости и снова начал давить на «Зенит». Голкиперу питерцев Станиславу Крицюку приходилось летать по углам, припадать к земле и всячески спасать свою команду. Особенно тяжело пришлось в концовке тайма, когда концентрация начала стремительно падать, и защитники сине-бело-голубых позволяли туринцам атаковать практически на любой вкус.

На 37-й минуте Альваро Мората даже забил после скидки Данило, но сделал это из офсайда. Затем Крицюк потащил удар Уэстона Маккенни в упор головой и почти сразу — хлесткий выстрел Федерико Бернардески, которому позволили без сопротивления пробить с линии штрафной.

За весь этот отрезок у «Зенита» получилось ответить лишь одним ударом в створ: Клаудиньо резво промчался по правому флангу до лицевой и прострелил оттуда в штрафную, где Андрей Мостовой пробил в касание.

Но удар оказался недостаточно сильным, и Щенсны успел сложиться и зафиксировать мяч в руках. Как бы то ни было, после первого тайма счет на табло вполне устраивал питерцев — 1:1.

Второй тайм

«Ювентус» не повторял своих прежних ошибок и не позволял «Зениту» подолгу владеть мячом, а с самого начала принялся жестко давить на соперника. Дибала чуть не вывел свою команду вперед уже на 49-й минуте, когда нанес мощный обводящий удар из центра штрафной — мяч совсем чуть-чуть разминулся со створом.

В конце концов не угасающая активность «бьянконери» привела к тому, что Кьеза легко ворвался в штрафную, Клаудиньо зацепил его пятку, и итальянец с готовностью рухнул на газон — пенальти.

Дибала неожиданно пробил с 11-метровой отметки мимо створа. Казалось, что «Зениту» опять повезло, но придирчивый испанский судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес заметил, что полузащитник питерцев Барриос вбежал в штрафную до того, как Дибала нанес удар, что является нарушением правил, и велел перебить. Со второго раза Дибала не промахнулся и поразил правый нижний угол — 2:1 на 58-й минуте.

После этого активизировался уже обозленный «Зенит». Сначала Клаудиньо неплохо пробил в угол — Щенсны спас. На 69-й минуте Малком прицельно бил в правый нижний угол — вратарь «Ювентуса» снова сделал сейв в красивом прыжке. Затем опять попытался забить Клаудиньо — с лета пробил по мячу после навеса с фланга, но получилось мимо створа.

Туринцы тем временем отдохнули и снова понеслись в атаку, в то время как игроки «Зенита», кажется, выдохлись и позволяли сопернику делать в атаке все что угодно.

Например, Маккенни влетел в штрафную, издевательски легко просочился сразу между тремя защитниками и пробил мимо Крицюка — лишь штанга спасла тогда «Зенит» от третьего пропущенного гола. Но с чем не справился Маккенни, с тем справился Кьеза. На 74-й минуте нападающий вбежал в штрафную, на скорости обыграл Ловрена и Дмитрия Чистякова и аккуратно покатил в дальний угол, а Крицюк не спас — 3:1.

На 82-й минуте «Зенит» потерял мяч на чужой половине поля, «Ювентус» разогнал быструю контратаку: пошел заброс на Дибалу, тот скинул мяч на Морату, а испанец выскочил один на один с Крицюком и забил свой первый гол с сентября — 4:1.

Уже в компенсированное время сине-бело-голубые смогли уйти от разгромного поражения: вышедший на замену Артем Дзюба сделал скидку на Сердара Азмуна, который расстрелял голкипера из пределов вратарской — 4:2.

Но этот гол стал слабым утешением: времени на то, чтобы попытаться сравнять счет, уже не осталось.

Итог

Благодаря этой победе «Ювентус» сохранил единоличное лидерство в таблице группы Н и официально гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, поскольку опуститься ниже второго места за оставшиеся два тура туринцы не могут даже теоретически. «Зенит» же остался на третьем месте, которое позволяет принять участие в плей-офф Лиги Европы — второго по престижности еврокубка.

1. «Ювентус» — 12 очков

2. «Челси» — 9

3. «Зенит» — 3

4. «Мальме» — 0

Впереди еще два тура группового этапа Лиги чемпионов. 23 ноября «Зенит» сыграет на выезде против «Мальме», а 8 декабря — дома против «Челси».

Математические шансы на плей-офф ЛЧ еще остались: для этого питерцам надо одержать крупные победы над «Мальме» и «Челси» и ждать, чтобы лондонцы также с большим счетом проиграли «Ювентусу».