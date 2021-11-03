Игру купила мафия или виноват Семак?

К главному тренеру российского клуба есть несколько вопросов.
Вы всерьёз думали, что у «Зенита» есть шансы? Я – нет. «Ювентус» показал класс уже в первом тайме, а во втором благодаря нему победил. Никаких вопросов. Теперь бы не провалиться в игре с «Мальмё».
На небольшом «Фиате» мы пролетели мимо центра Турина. Воскресенье, канун Хэллоуина. Город заполнен нарядными чудовищами в предвкушении громкой вечеринки и последующего выходного, а люди без глобальных ограничений меняют рестораны и удивляются костюмам друг друга. У кого-то ножом прорезана голова, кто-то покрасил щёки в стиле Джокера, и, конечно, очень много ведьм. За два дня до матча с «Ювентусом» только мы с одним итальянцем свалили из этой атмосферы и поехали на окраину, где находится стадион «Ювентуса».
«Видишь дом? – Лука показывает рукой на левую часть дороги. – Вот и стадион».
Проходит 20 секунд, но ничего кроме большого дома я не вижу. Справа — сервис автомобилей, слева — пара грустных кафе. И в голову не могло прийти, что в такой мрачной атмосфере существует арена «Юве».
Обычный спальный район с парой дорог и домами вокруг. Рядом большая парковка, несколько деревьев и огромный стадион. Скоро мы всё-таки увидели его. Впечатляет он разве что размерами. Никакой аутентичной атмосферы вокруг нет.
– Раньше здесь была старая арена, туда люди ходили с удовольствием, – продолжал Лука.
– А что сейчас? – спрашиваю у него.
– Сейчас – мафия, – не думая отвечает итальянец.
Это слово я отчетливо идентифицировал. И за три дня слышал его много раз. Чаще только «чао» и «грацэ». Мафия, мафия, мафия.
Многие итальянцы видят всеобщий заговор. В основном против самих себя. Когда «Ювентус» обновляет стадион, пристраивает к нему тренировочные поля или дополнительную арену – всё это проделки мафии. Если погружаться, то в этом случае злодеи – руководители Турина. Вместо того чтобы тратить деньги на город, они через мутные схемы и договорённости вкладывают их в карман семьи Аньелли, а те направляют на инфраструктуру.
В центре города тоже одна сплошная мафия. Магазины, рестораны, музеи – мафия, а бизнес-центры – мафия вдвойне. Мафия держит город и управляет всем: каждой улицей и каждым полицейским. В какой-то момент я вспомнил курс истории, где нам рассказывали, что вся преступность на юге Италии, но никак не на севере. И сказал об этом другу.
«На юге беззаконие из-за того, что люди там живут прошлым. Они ленивы и не хотят меняться. А на севере мафия надела пиджаки, но это не помогает им иначе смотреть на мир», – сказал Лука.
После решения судьи перебить пенальти во втором тайме матча с «Ювентусом», Лука прислал мне сообщение с одним словом. Думаю, вы понимаете каким. А дальше скинул фотографию, что вчера у «Юве» был день рождения. Удивительно, что о таком подумал итальянец. Хотя, возможно, в любой другой день рефери не обратил бы на это внимание.
В Италии не особо любят «Ювентус». После скандала с договорными матчами внутри страны клуб ассоциируется с грязными деньгами. Идут годы, и ничего не меняется. Но в самом Турине относятся к этому чуть спокойнее. У большинства просто нет альтернативы при выборе команды. Матчи «Торино» – развлечения для стариков, поэтому молодёжь идёт на «Юве». А клуб делает всё, чтобы держаться за эту аудиторию. Каждому важно чувствовать поддержку близких.
В плане нелюбви «Юве» и «Зенит» чем-то похожи. Примерно так же, как Петербург и Турин – города, которые строились по идеям одного архитектора. Но только в этом. Дальше – слишком много различий.
При неудаче всегда нужно найти виноватого. Можно абстрактно говорить о низкой конкуренции в РПЛ, лимите или ослаблении экономики. Но давайте без этого. Куда интереснее прозвучит, что «Зенит» проиграл «Ювентусу» из-за Семака. Раньше я хвалил его за достойные поражения в этой Лиге чемпионов, но вчера этого не было и близко. Куча ошибок и вынос без шансов. Причём глобально Турин написал весь сценарий уже в первом тайме: дали понять — если потребуется, они сделают с обороной всё, что захотят.
Просто желание появилось только во втором тайме после того, как «Зенит» неожиданно почувствовал себя крутым соперником и провёл пару атак. Но к Семаку всё равно много вопросов, на которые он не ответил на пресс-конференции.
Конечно, «Зенит» проиграл даже если бы этих проблем не было. Слишком разный уровень и класс игроков. В матчах РПЛ Семак, возможно, даже не обратил на всё подобное внимания. А если и обратил, то победить это не помешало бы.
Но давайте теперь объективно: важная проблема именно в этом – как Семаку учиться играть против топов – выбирать тактику, управлять матчем по ходу, интуитивно чувствовать замены – если в чемпионате России элементарно нет команд со средним европейским уровнем. Что делать «Зениту»? Вместо игроков покупать возможность сыграть с топами? Ведь только в этом случае Семак как тренер будет развиваться. Пока у него на это только 5-6 матчей в году.
Или можно выкинуть Семака. И поставить иностранца. Не удивлюсь, кстати, если будет лучше. Но только вначале. Потом он поиграет против аутсайдеров РПЛ и поймёт: а зачем в этом чемпионате вообще напрягаться? Так же наверняка подумал и Ловрен, поэтому из него сейчас делают клоуна все, кто этого хочет.
«Зенит» в этом году получил соперников сильнее, чем в прошлой Лиге чемпионов и сыграл с ними куда симпатичнее, чем год назад. Это не значит, что «Зенит» надо хвалить. Но, вероятно, это единственная российская команда, что весной сыграет в еврокубках.
Мини-задачу команда выполнит. А чуда ожидаемо не случилось. Впрочем, в российском футболе чудес давно никто не ждёт.