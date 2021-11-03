«Детский сад»: Гаджиев оценил игру защитника «Зенита» Чистякова

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев высказался о поражении петербургского «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

Специалист отметил, что сине-бело-голубые допустили много грубых ошибок в обороне. Гаджиев считает, что российский клуб сыграл ниже своих возможностей, несмотря на мастерство соперника.

«Просто посмотрите, как они пропускали голы. Опорная зона была совершенно открыта, оттуда спокойно проходили и пробивали. Кьеза проходил игроков, но никто потом не страховал. Так играть нельзя. Из-за таких ошибок были ничтожные шансы даже на ничью», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Член технического комитета РФС добавил, что голкипер «Зенита» Станислав Крицюк не мог управлять своими эмоциями во время игры.

«Многие игроки вовсе необученные. Например, как Дмитрий Чистяков мог так остановить мяч грудью, что после этого пропустили гол? Детский сад просто, это говорит о неумении защитника команды играть в обороне», — добавил Гаджиев.

Встреча между «Ювентусом» и «Зенитом», прошедшая в Турине 2 ноября, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала, также отличились Федерико Кьеза и Альваро Мората, а Леонардо Бонуччи забил мяч в свои ворота. У гостей голом отметился Сердар Азмун.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в Лондоне встретится с «Челси», а «Зенит» на выезде сыграет с «Мальме».