Кто хочет купить 20% «Спартака»? Главное о компании City Football Group

Владелец — тот самый шейх Мансур.

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Если вы пропустили вчерашние новости об интересе иностранных инвесторов к «Спартаку», то вот самое важное. Компания City Football Group ведёт переговоры о покупке примерно 20% акций клуба. Трое английских представителей арабской компании уже посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

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Вот главное, что нужно знать о City Football Group — компании, которая занимается управлением футбольными клубами.

Кто владелец

City Football Group принадлежит шейху Мансуру бен Зайд Аль Нахайяну, вы наверняка знаете его как владельца «Манчестер Сити» шейха Мансура. Он купил «Сити» в 2008 году, а через пять лет создал City Football Group, которая теперь владеет и управляет футбольными клубами по всему миру.

Структура владения CFG такая. Шейху Мансуру принадлежит инвестиционная компания Abu Dhabi United Group, а она владеет 78% City Football Group. Другие владельцы CFG — американская компания Silver Lake, а также китайские China Media Capital и CITIC Capital. Кстати, в 2018 году Silver Lake заплатила за 10% акций компании $ 500 млн. Исходя из этого, общая стоимость CFG оценивается примерно в $ 5 млрд.

Шейх Мансур — член королевской семьи Абу-Даби и сводный брат нынешнего президента ОАЭ шейха Халифы бен Зайд Аль Нахайяна. Состояние шейха Мансура, по разным оценкам, составляет € 20-25 млрд. Руководит City Football Group предприниматель из ОАЭ Халдун аль-Мубарак, советник шейха Мансура. Также важная роль в управлении компании — у бывшего вице-президента «Барселоны» по экономическим вопросам Феррана Сориано. В 2012 году он стал исполнительным директором «Манчестер Сити», а два года спустя получил такую же должность в CFG.

Своими целями City Football Group называет развитие игроков, сотрудничество между клубами, инвестиции в женский футбол и киберспорт.

Какие клубы уже принадлежат CFG

Компания полноправно владеет «Манчестер Сити» (Англия), «Мельбурн Сити» (Австралия) и «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай). Кроме того, у City Football Group доля ещё в нескольких клубах. Это бельгийский «Ломмель» (99%), американский «Нью-Йорк Сити» (80%), индийский «Мумбаи Сити» (65%), испанская «Жирона» (44,3%), китайский «Сычуань Цзюню» (29,7%), японская «Иокогама Ф. Маринос» (20%).

Компания хочет иметь, по крайней мере, по одной команде на каждом континенте (пока не хватает клуба из Африки). Сообщалось также, что City Football Group в ближайшие 10 лет хочет приобрести ещё два-три индийских клуба (в этой стране у неё уже есть «Мумбаи Сити»). В мае 2019-го СМИ писали о намерениях компании купить команду из малайзийской Суперлиги. Новости появились после встречи Феррана Сориано с министром спорта Малайзии Сайедом Саддиком. Позже эту информацию опровергли.

После покупки «Мельбурн Сити» компания заявила о намерениях инвестировать в женский футбол. Вскоре женская команда «Манчестер Сити» была включена в Женскую суперлигу Англии. Кроме того, организация в январе 2021 года объявила о сотрудничестве с клубом «Боливар» из Боливии, а через месяц — с командой из четвёртой лиги Франции.

Интерес к России

В прошлом году сообщалось, что City Football Group рассматривает и российский рынок – были новости об интересе компании к «Уфе». «Мы подтверждаем, что взаимодействуем с многочисленными потенциальными инвесторами. И не только сейчас. Работа ведётся несколько лет. Среди тех, с кем мы контактируем, есть команды из Австрии и Саудовской Аравии», – подтвердил информацию председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов.