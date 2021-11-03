Смородская оценила шансы "Спартака" в Лиге Европы

"У "Спартака" нет никаких шансов завтра. "Лестер" устроит разгром при своих болельщиках. Даже не знаю, сколько англичанам нужно будет забить, чтобы они успокоились. Уже одно чудо случилось у "красно-белых" в Неаполе, больше им так сильно не повезет. Снаряд в одну и ту же воронку не попадает.