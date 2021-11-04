Карпина заметили танцующим на вечеринке в Ростове

Главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина заметили на вечеринке, несмотря на ограничения на фоне эпидемии коронавируса, сообщает «Газета.ру».

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Видео с гулянки появилось в интернете. Как предполагается, вечеринка проходила в Ростове. Изначально запись, на которой видно, как танцует Карпин, загрузила в Instagram супруга футболиста «Ростова» Дениса Терентьева Анджелика. Затем видео было удалено.

Ранее тренер сборной признался, что его не заботит решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отписаться от аккаунта национальной команды в Instagram. По словам Карпина, он не понимает сути такого демонстративного жеста футболиста. Наставник напомнил, что футболист сказался не готовым как раз в тот момент, когда на него рассчитывали.

Карпин назвал окончательный состав сборной РФ на ноябрьские матчи. В него, в частности, вошли вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев.