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Карпина заметили танцующим на вечеринке в Ростове

Елена Прошина
1 час назад

Главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина заметили на вечеринке, несмотря на ограничения на фоне эпидемии коронавируса, сообщает «Газета.ру».

Карпина заметили танцующим на вечеринке в Ростове
Фото: ReutersReuters

Видео с гулянки появилось в интернете. Как предполагается, вечеринка проходила в Ростове. Изначально запись, на которой видно, как танцует Карпин, загрузила в Instagram супруга футболиста «Ростова» Дениса Терентьева Анджелика. Затем видео было удалено.

Ранее тренер сборной признался, что его не заботит решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отписаться от аккаунта национальной команды в Instagram. По словам Карпина, он не понимает сути такого демонстративного жеста футболиста. Наставник напомнил, что футболист сказался не готовым как раз в тот момент, когда на него рассчитывали.

Карпин назвал окончательный состав сборной РФ на ноябрьские матчи. В него, в частности, вошли вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин и нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев.

Российская сборная лидирует в отборочной группе H, набрав 19 очков, и опережает идущую на втором месте команду Хорватии на два балла.

Футбол,Никита Хайкин,Иван Сергеев,Денис Терентьев,Валерий Карпин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Газета.Ru,
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