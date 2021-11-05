«Аталанта» нашла замену для Миранчука

Нападающий нидерландского ПСВ Чуквунонсо Мадуэке близок к переезду в итальянскую Серию А. В услугах 19-летнего англичанина заинтересована «Аталанта», информирует Soy Calcio.

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Согласно сведениям источника, переговоры по трансферу Мадуэке в «Аталанту» продвигаются продуктивно, сделка уже почти согласована.

Клуб из Бергамо рассматривает Мадуэке в качестве замены атакующему хавбеку Алексею Миранчуку. Россиянин должен уйти в аренду в ближайшее время, а его место в команде займёт атакующий игрок ПСВ.