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Футболисты «Локомотива» и «Галатасарая» устроили стычку в конце матча

Газета.Ru
1 час назад

Футболисты московского «Локомотива» и турецкого «Галатасарая» устроили стычку в конце матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Футболисты «Локомотива» подрались с соперниками в конце матча
Фото: ReutersReuters

В компенсированное время игрок «железнодорожников» Дмитрий Баринов начал затягивать время, что не понравилось футболистам хозяев, которые устроили потасовку. В стычке участвовали игроки обеих команд, а с трибун полетели различные предметы.

Счет в самом конце первого тайма открыл игрок клуба из Стамбула Софьян Фегули. За 20 минут до финального свистка равновесие восстановил Франсуа Камано.

В турнирной таблице группы «Локомотив» занимает четвертое место, набрав два очка. «Галатасарай» располагается на первой строчке, имея в активе восемь баллов.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио». Встреча пройдет 25 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. «Галатасарай» померится силами с французским «Марселем». Встреча пройдет 25 ноября.

Лига Европы. Группа Е. 4-й тур

«Галатасарай» — «Локомотив» — 1:1

Голы: 1:0 — Фегули, 43; 1:1 — Камано, 72.

Футбол,Франсуа Камано,Дмитрий Баринов,Локомотив,
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