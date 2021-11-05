Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+4° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы

Елена Прошина
49 минут назад

В 4-м туре Лиги Европы московский «Спартак» и английский «Лестер» сыграли в ничью со счетом 1:1. В результате «Спартак» сможет продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Об этом пишет «Газета.ру».

«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы
Фото: ReutersReuters

По информации издания, после первого матча с «Лестером», в котором «Спартак» сначала лидировал в счете, а затем проиграл, наставник российской команды решил сделать ставки на защиту. Футболисты «Спартака» почти не переходили на чужую половину поля, но хорошо организовали линию обороны, пишет издание.

Как уточняется в публикации, «Спартак» играл надежно и внимательно, не давал противнику свободного пространства и перекрывал все зоны развития атаки.

Первый тайм, длившийся 45 минут, закончился со счетом 0:0. Оба мяча команды России и Англии забили во втором тайме. Гол со стороны «Спартака» забил Михаил Игнатов, а со стороны «Лестера» — Даниэль Амарти. После этого игра вернулась к сценарию первого тайма. Как пишет издание, команда «Лестер» никогда не славилась взломом обороны противника — не сработала ни фланговая игра, ни короткие пасы через центр. В итоге матч закончился ничьей со счетом 1:1.

Первый матча с «Лестером» в Москве завершился с результатом 3:4, хотя на старте игры «Спартак» лидировал со счетом 2:0.

Футбол,Михаил Игнатов,Даниэль Амарти,Спартак,Газета.Ru,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители