«Спартак» сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы

В 4-м туре Лиги Европы московский «Спартак» и английский «Лестер» сыграли в ничью со счетом 1:1. В результате «Спартак» сможет продолжить борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. Об этом пишет «Газета.ру».

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По информации издания, после первого матча с «Лестером», в котором «Спартак» сначала лидировал в счете, а затем проиграл, наставник российской команды решил сделать ставки на защиту. Футболисты «Спартака» почти не переходили на чужую половину поля, но хорошо организовали линию обороны, пишет издание.

Как уточняется в публикации, «Спартак» играл надежно и внимательно, не давал противнику свободного пространства и перекрывал все зоны развития атаки.

Первый тайм, длившийся 45 минут, закончился со счетом 0:0. Оба мяча команды России и Англии забили во втором тайме. Гол со стороны «Спартака» забил Михаил Игнатов, а со стороны «Лестера» — Даниэль Амарти. После этого игра вернулась к сценарию первого тайма. Как пишет издание, команда «Лестер» никогда не славилась взломом обороны противника — не сработала ни фланговая игра, ни короткие пасы через центр. В итоге матч закончился ничьей со счетом 1:1.