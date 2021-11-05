Отчаянная атака «Спартака» и кризис «Барселоны»

В России «Спартак» и «Локомотив» будут зализывать еврокубковые раны, а «Барселона» попробует вернуться на победный путь.

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Говорим выходные - подразумеваем европейский футбол! Ближайший уик-энд - не исключение. Нас ждут сразу три дерби: в Манчестере сразятся «Сити» и «Юнайтед», в Италии на «Сан-Сиро» сыграют «Интер» и «Милан», а в Москве встреча «Спартака» и «Локомотива». Кроме того, понаблюдаем за попытками «Барселоны» и «Ювентуса» выйти из кризиса. Смотрите все эти матчи на сайте и в приложении Winline. А чтобы было интереснее, воспользуйтесь подарком - 2000 рублей на первую ставку.

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«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер Сити»: Сульшеру не выплыть

Манчестерское дерби будет очень и очень принципиальным: ведь в случае поражения оба клуба рискуют очень сильно отстать от лидера - «Челси». Ну а для Уле-Гуннара Сульшера эта встреча и вовсе может стать последней во главе «Юнайтед».

Норвежцу дали три матча на исправление ситуации. В первом все получилось: «МЮ» победил «Тоттенхэм», а вместо Сульшера уволили Нуну Эшпириту Санту. Но вот в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» манкунианцы вновь выглядели блекло. Спас Сульшера Криштиану Роналду: его гол в добавленное время принес команде ничью. Но сил потрачено много.

«Ман Сити» в Лиге чемпионов справился с куда меньшими затратами ресурсов: «Брюгге» сопротивлялся 45 минут, а после перерыва игра приняла характер одностороннего движения. Команда Гвардиолы пока не вышла на проектные мощности, но у нее по крайней мере есть четкий игровой рисунок. А вот у Сульшера игровая идея непонятна: в последнее время все решает индивидуальное мастерство игроков.

Сохранить работу норвежцу будет сложно: Winline считает «Сити» фаворитом. Сделать ставку на победу команды Гвардиолы можно с коэффициентом 1.73, а шансы хозяев поля аналитики оценивают коэффициентом 4.50.

«Милан» - «Интер»: будет ли первое поражение у Пиоли?

В воскресенье, 7 ноября, нас ждет еще одно дерби: на «Сан-Сиро» «Милан» принимает «Интер». У красно-черных все прекрасно в Серии А: 10 побед в 11 матчах и двоевластие с «Наполи» во главе турнирной таблицы. А вот в Лиге чемпионов только 1 очко в 4 турах. Кажется, команде Стефано Пиоли стоит сосредоточиться на внутреннем первенстве.

«Интер» же поправил дела в Лиге чемпионов, набрав 6 очков в играх с «Шерифом». В Серии А у команды Симоне Индзаги 3-е место, но отрыв от дуэта лидеров уже 7 очков. Если проиграть дерби, то догнать «Наполи» и «Милан» будет крайне сложно.

У «Интера» получше кадровая ситуация, да и настроение после побед в Лиге чемпионов хорошее. Поэтому Winline считает небольшим фаворитом «нерадзурри». Поставить на победу «Интера» можно за 2.29, а успех «Милана» идет за 3.00.

«Спартак» - «Локомотив»: под знаком вечной перестройки

В РПЛ главный матч тура - дерби «Спартака» и «Локомотива». Красно-белые в чемпионате не выигрывают уже три матча кряду. Боевая ничья с «Динамо» (2:2), жуткий матч против «Зенита» (1:7) и унылая игра с «Ростовом» (1:1), да еще упущенная на последних секундах победа. Рую Витории как воздух нужна победа, чтобы оттолкнуться скрасить негатив последних недель.

У «Локомотива» на этом фоне дела получше: команда Маркуса Гисдоля в РПЛ одержала две победы подряд. Качественный матч с «Сочи» и не очень - с «Нижним Новгородом», но игра забудется, а результат одинаковый - 2:1. Немец перестраивает игру на свой вкус, местами получается симпатично. Вот только скамейка коротковата, а на команду, как назло, обрушились травмы и болезни.

В этих условиях Winline предлагает на победу «Спартака» коэффициент 2.22, а на «Локомотив» можно сделать ставку за 3.30.

«Ювентус» - «Фиорентина»: методы из 90-х дадут результат

«Ювентус» в Серии А сезон проваливает. После 11 туров отставание от лидеров гигантский - 16 очков. Да еще два поражения в последних двух туров от «Сассуоло» и «Вероны». Рассвирепевший Массимилиано Аллегри назвал свою команду середняком и запер на базе на неделю. Метод из 90-х помог в Лиге чемпионов: уверенная победа над «Зенитом» (4:2). Нужно возвращаться на победный путь и в Серии А, чтобы попасть хотя бы в Лигу чемпионов.

У «Фиорентины» на 3 очка больше, «фиалки» в этом году неплохи и бескомпромиссны: ни одной ничьей в 11 турах. Справляется команда без Александра Кокорина, российский форвард лечит очередную травму. Да и когда появляется на поле, Кокорин просто растворяется. Но и без него у команды получается неплохо.В последнем туре флорентийцы разгромили «Специю» 3:0.

Winline считает фаворитом «Ювентус», на победу туринцев дают коэффициент 1.64. Шансы «фиалок» оценивают коэффициентом 5.20.

«Сельта» - «Барселона»: насколько велик багаж Кумана?

«Барселона» продолжает попытки выбраться из кризиса. В Лиге чемпионов ситуацию выправить более менее получилось: после победы в Киеве над «Динамо» (1:0). В Примере тоже все еще можно исправить, отрыв от лидеров не такой большой. Вот только игра совершенно не впечатляет, да еще и травмированных куча. Серхио Агуэро, который должен был стать лидером, перенес приступ тахикардии и пропустит минимум 3 месяца.

Исправлять ситуацию, видимо, будет Хави, но пока легенда клуба еще не уладил все вопросы с «Аль-Саддом». А на повестке дня матч в Виго. «Сельта» в этом сезоне не блещет, но состав у галисийцев очень приличный. А настраивать на каталонцев никого не нужно, даже не в лучшем состоянии.

Поставить на победу «Барсы» можно с коэффициентом 2.10. На ничью или победу клуба из Виго можно сделать ставку за 1.74.