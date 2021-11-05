Карпин: не могу сказать, что доволен собой

«Пока результат есть — ну окей. Всё ведь зависит от результата: мяч залетел или не залетел. Со Словакией мы сыграли плохо, но выиграли, и все уже по большому счету забыли, как мы играли. Проиграли бы — был бы недоволен, а так все говорят: «Четыре выиграли, один вничью, значит, всё нормально». Я лично не могу сказать, что доволен собой. Если бы обыгрывали всех по 10:0, то был бы доволен», — цитирует Карпина «Матч ТВ».