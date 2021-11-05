«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»

«Аль-Садд» объявил о переезде своего главного тренера Хави в каталонскую «Барселону». Сине-гранатовые смогут заключить контракт со специалистом после выплаты суммы отступных, прописанной в контракте испанца с катарским клубом.
«Администрация „Аль-Садд“ согласилась отпустить Хави в „Барселону“ после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави — важная часть истории „Аль-Садда“, и мы желаем ему успехов», — написала пресс-служба «Аль-Садда» в "Твиттере".