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«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»

Чемпионат.comиещё 1
56 минут назад

«Аль-Садд» объявил о переезде своего главного тренера Хави в каталонскую «Барселону». Сине-гранатовые смогут заключить контракт со специалистом после выплаты суммы отступных, прописанной в контракте испанца с катарским клубом.

«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»
Фото: TwitterTwitter

«Администрация „Аль-Садд“ согласилась отпустить Хави в „Барселону“ после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави — важная часть истории „Аль-Садда“, и мы желаем ему успехов», — написала пресс-служба «Аль-Садда» в "Твиттере".

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