«Аль-Садд» объявил о переходе Хави в «Барселону»

«Администрация „Аль-Садд“ согласилась отпустить Хави в „Барселону“ после оплаты оговоренного в контракте пункта о досрочном уходе. Также договорились о сотрудничестве с «Барселоной» в будущем. Хави — важная часть истории „Аль-Садда“, и мы желаем ему успехов», — написала пресс-служба «Аль-Садда» в "Твиттере".