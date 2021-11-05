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​Роналду оштрафовали в Англии

Евро-футбол.Ру
37 минут назад

В рамках программы по «тимбилдингу» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер устроил для команды обед в одном из дорогих итальянских ресторанов, расположенном в Хейле. Папарацци поймали делегацию «красных дьяволов» - таблоид The Sun опубликовал целую серию фотографий, на которых игроки «МЮ» выходят из заведения. Источник также отметил, что для Криштиану Роналду обед завершился небольшой проблемой. Звёздный португальский форвард схлопотал штраф за неправильную парковку на автомобиле Range Rover.

​Роналду оштрафовали в Англии
Фото: ReutersReuters

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 6 ноября. Команду Уле Гуннара Сульшера ждёт дерби с «Манчестер Сити».

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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