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Лионелю Месси сообщили, что он получит «Золотой мяч»

Чемпионат.com
1 час назад

Форварда «ПСЖ» Лионеля Месси уведомили, что он выиграл «Золотой мяч», утверждает RTP. По данным источника, представители журнала France Football, который вручает приз лучшему игроку года, уже связались с аргентинцем. Более того, Месси даже якобы уже дал традиционное для победителя интервью журналу.

Лионель Месси получит «Золотой мяч»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В прошлом сезоне Месси в составе «Барселоны» стал лучшим бомбардиром Примеры, забив 30 мячей. Кроме того, со сборной Аргентины он впервые в карьере выиграл крупный турнир — аргентинцы стали победителями Кубка Америки.

Церемония награждения победителя состоится 29 ноября в Париже (Франция).

В интернете регулярно появляются сливы о победителе и результате голосований. При этом в самом France Football опровергают, что победитель уже известен.

Футбол,Лионель Месси,
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