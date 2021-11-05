Лионель Месси получит «Золотой мяч»

Форварда «ПСЖ» Лионеля Месси уведомили, что он выиграл «Золотой мяч», утверждает RTP. По данным источника, представители журнала France Football, который вручает приз лучшему игроку года, уже связались с аргентинцем. Более того, Месси даже якобы уже дал традиционное для победителя интервью журналу.

В прошлом сезоне Месси в составе «Барселоны» стал лучшим бомбардиром Примеры, забив 30 мячей. Кроме того, со сборной Аргентины он впервые в карьере выиграл крупный турнир — аргентинцы стали победителями Кубка Америки.

Церемония награждения победителя состоится 29 ноября в Париже (Франция).