Слуцкий раскритиковал систему Кубка России

«Несмотря на то, что мы в прошлом сезоне попали в пятерку лучших команд, которые освобождаются от отбора, и нам в данном случае система выгодна. Но система несправедлива, на мой взгляд», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».