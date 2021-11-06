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"Галатасарай" требует присуждения технического поражения "Локомотиву" в матче Лиги Европы

ТАССиещё 11
1 час назад

Турецкий "Галатасарай" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием о присуждении московскому "Локомотиву" технического поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

«Галатасарай» потребовал технического поражения "Локомотиву"
Фото: ТАССТАСС

В четверг "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Галатасараем" со счетом 1:1. В одном из эпизодов во втором тайме защитнику железнодорожников Дмитрию Живоглядову была показана желтая карточка, после чего на поле началась небольшая потасовка. По ее итогам арбитр Сандро Шерер вынес предупреждения Дмитрию Баринову ("Локомотив") и Мбайе Дианю ("Галатасарай"), но при этом вновь показал карточку Живоглядову. В протоколе на сайте УЕФА у него значится одно предупреждение.

"Галатасарай" намерен оспорить решение по данному эпизоду и требует присуждения "Локомотиву" технического поражения.

После четырех туров "Локомотив" занимает четвертое место в таблице группы Е, набрав 2 очка. "Галатасарай" с 8 очками идет первым, далее располагаются итальянский "Лацио" (5) и французский "Марсель" (4). В пятом туре "Локомотив" 25 ноября примет "Лацио".

В 2001 году в связи с ошибкой арбитра был переигран ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между "Локомотивом" и австрийским "Тиролем". Тогда главный арбитр Марио ван дер Энде показал желтую карточку футболисту "Локомотива" Владимиру Маминову, несмотря на то, что фол совершил уже имевший предупреждение Руслан Пименов. "Тироль" подал протест, который был удовлетворен УЕФА. Первоначально ответный матч завершился победой "Локомотива" со счетом 1:0, в переигровке сильнее был австрийский клуб, но по сумме двух матчей (3:1, 0:1) в групповой этап прошли железнодорожники.

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