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Во Франции судья отправил футболиста в нокдаун

Газета.Ruиещё 7
1 час назад

В матче между "Реймсом" и "Монако" в 13-м туре чемпионата Франции произошел курьезный случай с участием главного судьи встречи Жереми Пиньяра. Об этом в Twitter сообщает "Матч ТВ".

Судья отправил футболиста в нокдаун во Франции
Фото: TwitterTwitter

В начале первой половины встречи арбитр случайно ударил локтем в лицо хавбека "Реймса" Морету Кассаму, отправив того в нокдаун. Футболисту из Гвинеи-Бисау потребовалась помощь врачей, но он смог продолжить матч.

Игра завершилась со счетом 0:0. Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин вышел на поле стартовом составе и был заменен на 61-й минуте встречи.

Полузащитник получил повреждение. После 13-ти туров "Монако" с 18-ю очками расположился на десятой строчке турнирной таблицы Лиги 1.

"Реймс" занимает 16-е место, имея в активе 12 очков. Ранее сообщалось, что защитник московского "Локомотива" Тин Едвай получил красную карточку после окончания матча 14-го тура чемпионата России против столичного "Спартака".

Футбол,Тин Едвай,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,Спартак,
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