Судья отправил футболиста в нокдаун во Франции

В матче между "Реймсом" и "Монако" в 13-м туре чемпионата Франции произошел курьезный случай с участием главного судьи встречи Жереми Пиньяра. Об этом в Twitter сообщает "Матч ТВ".

Фото: Twitter Twitter

Упс, игроку «Реймса» прилетело от судьи



Реф заехал бедняге в лицо локтем, пришлось даже вызывать врачей. Тот случай, когда сам себя не накажешь – никто не накажет pic.twitter.com/9M3U8xs5Og— Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2021

В начале первой половины встречи арбитр случайно ударил локтем в лицо хавбека "Реймса" Морету Кассаму, отправив того в нокдаун. Футболисту из Гвинеи-Бисау потребовалась помощь врачей, но он смог продолжить матч.

Игра завершилась со счетом 0:0. Хавбек "Монако" и сборной России Александр Головин вышел на поле стартовом составе и был заменен на 61-й минуте встречи.

Полузащитник получил повреждение. После 13-ти туров "Монако" с 18-ю очками расположился на десятой строчке турнирной таблицы Лиги 1.