Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

"Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне

ТАССиещё 9
2 часа назад

ТАСС, 7 ноября. "Ливерпуль" проиграл в гостях "Вест Хэму" со счетом 2:3 в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Ливерпуль" потерпел первое поражение в сезоне
Фото: ТАССТАСС

В составе победителей голы забили Пабло Форналс (67-я минута) и Курт Зума (74), еще один мяч в свои ворота срезал голкипер "Ливерпуля" Алиссон (4). В составе проигравшей команды отличились Трент Александр-Арнольд (41) и Дивок Ориги (83).

"Ливерпуль" потерпел первое поражение во всех турнирах этого сезона, всего команда на данный момент провела 17 матчей. Для "Вест Хэма" эта победа стала четвертой подряд в Английской премьер-лиге.

"Вест Хэм" опередил "Ливерпуль" в таблице чемпионата Англии и с 23 очками идет третьим. Подопечные Юргена Клоппа с 22 очками располагаются на четвертой строчке.

В следующем матче "Ливерпуль" 20 ноября примет "Арсенал", "Вест Хэм" в тот же день сыграет в гостях с "Вулверхэмптоном".

Футбол,Курт Зума,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители