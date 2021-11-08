В "ПСЖ" выступили против вызова Месси в сборную Аргентины

«Мы не согласны с тем, что обязаны отправлять в сборную футболистов, которые, по нашему мнению, находятся в плохой физической форме или на стадии восстановления. Это нелогично, и такие ситуации заслуживают того, чтобы ФИФА урегулировала этот процесс с правовой точки зрения», — цитирует Леонардо Get French Football News.