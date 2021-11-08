Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

В "ПСЖ" выступили против вызова Месси в сборную Аргентины

Газета.Ru
2 часа назад

Спортивный директор «Пари-Сен Жермен» Леонардо заявил, что клуб не должен отпускать в сборную Аргентины получивших травмы полузащитника Леандро Паредеса и нападающего Лионеля Месси.

В "ПСЖ" выступили против вызова Месси в сборную Аргентины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не согласны с тем, что обязаны отправлять в сборную футболистов, которые, по нашему мнению, находятся в плохой физической форме или на стадии восстановления. Это нелогично, и такие ситуации заслуживают того, чтобы ФИФА урегулировала этот процесс с правовой точки зрения», — цитирует Леонардо Get French Football News.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Футболист продолжает лечение после травмы колена.

В активе Паредеса два матча за «ПСЖ» в первенстве страны. Он только вернулся к тренировкам после восстановления от травмы бедра.

В ноябре сборная Аргентины сыграет в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команд Уругвая (13 ноября) и Бразилии (17 ноября).

Ранее Месси назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов.

Футбол,Леандро Паредес,Лионель Месси,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители