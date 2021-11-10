«Путин спросил: «Что это было?» Самое крупное поражение сборной России

Катастрофа в Португалии и безнадёга со Словакией в сериале «Решающие матчи России».

Фото: ТАСС ТАСС

2004 год для сборной России сложился откровенно неудачно. Сначала команда Георгия Ярцева провалилась на Евро, а затем смутно начала отбор на чемпионат мира — 2006. В новой серии «Решающие матчи России» вспоминаем жуткое поражение от Португалии и провальную встречу со Словакией в 2005-м. Спойлер: это была беспомощная сборная.

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Предыстория

Сборная России была разгромлена в Португалии. 1:7 — самое крупное поражение в истории

Отборочный цикл к ЧМ-2006 сборная начала бодро: скатала ничью со Словакией и разгромила Люксембург. Следующая игра российской команды была с Португалией. Мы знаем, что ничего хорошего тогда не получилось. Но разве были предпосылки к тому, что соперник будет таким мощным? Как начала отбор наша команда, вы знаете — было выше. Зато португальцы неожиданно оступились в игре со скромным Лихтенштейном (вели 2:0, сыграли 2:2). К тому же с Португалией мы встречались на Евро-2004. Тогда они нас, конечно, обыграли, зато теперь — в отборочном турнире — у команды Ярцева было понимание, как действует соперник. Правда, российскую сборную это не спасло. 13 октября 2004 года сборная России потерпела, возможно, самое жуткое поражение в истории: португальцы разнесли нашу команду со счётом 7:1. Сборная испытывала проблемы с составом: перед матчем выбыли Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Дмитрий Лоськов, Сергей Семак и Игорь Семшов. Георгий Ярцев выбрал на игру сверхоборонительный состав, а на скамейке оставалось всего пять человек.

Отборочный матч ЧМ-2006

Португалия — Россия — 7:1

Португалия: Рикарду, Бриту, Карвалью, Андраде, Феррейра, Симау, Коштинья, Манише (Пети, 73), Деку, Роналду (Боа Морте, 83), Паулета (к) (Нуну Гомеш, 66).

Россия: Малафеев, Анюков, Бугаев, Смертин (к), Евсеев, Игнашевич, Сенников (Гусев, 46), Алдонин (Бояринцев, 72), Булыкин, Аршавин, Сычёв (Кириченко, 46).

Голы: Паулета (24), Криштиану Роналду (37, 68), Деку (43), Аршавин (79), Симау Саброза (81), Пети (89, 90).

Предупреждения: Бугаев (46), Смертин (51), Алдонин (58).

13 октября 2004 года. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе». 27258 зрителей.

В первые минуты российская команда выглядела бледно: мяч совсем не держался, после двух-трёх передач следовала потеря. Португальцы наоборот — завладели инициативой. Педру Паулета, Симау Самброза, Деку, Арманду Пети и совсем юный Криштиану Роналду — раз за разом кошмарили Малафеева.

Кстати, спустя много лет вратарь признается, что накануне игры у него поднялась температура: «Почему-то у многих игроков накануне матча начались недомогания, — рассказывал Малафеев. — Даже у меня поднялась температура, и ночью знобило. Я посчитал, что из-за волнения».

В тот вечер на «Жозе Алваладе» у португальцев залетело абсолютно всё. В первом тайме хозяева закинули нашей команде три мяча, а после перерыва — ещё четыре. Версий, что тогда произошло в Лиссабоне, было предостаточно. Однако самая необычная у защитника Бугаева.

Алексей Бугаев, защитник сборной России:

«Ведьма сидела на трибуне. Нападающие португальцев даже к нам, защитникам, не подходили. Все голы почти забивали издалека. Криштиану ещё говорил, когда все в раздевалку шли: «Не знаю, почему так получилось». Да не только он говорил — все. Там мяч вот так летел».

В перерыве Ярцев решил перестроить игру: сделал две замены, выпустив на поле Гусева и Кириченко. Второй тайм наша команда начала веселее, правда, запала хватило на десять минут. На поле по-прежнему была одна команда. В том матче забил молодой Криштиану Роналду (дважды), а Россия ответила лишь раз — дальним ударом отличился Аршавин. При счете 6:1 Георгий Ярцев убежал в раздевалку. Кадры, кстати, попали в телеэфир и вызвали резонанс не только у болельщиков на трибунах. Оказывается, тот вечер для тренера мог закончиться гораздо хуже.

«Таблетки оставил там, вот и пошел за ними, чтобы не грохнуться в обморок прилюдно. Спросите у врача Василькова, оказывавшего мне первую помощь. Поверьте, я не пытаюсь прикрыться недомоганием, но и отдать концы в 55 лет – не самая радужная перспектива».

Врач сборной подтвердил, что у тренера случилось серьёзное нервное перенапряжение.

«У Ярцева схватило сердце, поэтому он ушёл. Тут, как говорится, жизнь дороже. У него было запредельное давление — 180 на 100. Это на грани серьёзного неврологического срыва. В тот момент он ничего не говорил, а просто плакал. Для главного тренера это такой удар, что не приведи господь такое кому-то испытать. Я ему дал сердечные препараты, которые были в аптечке, и успокоил его. В общем, помог, чем смог». В раздевалке Ярцев был немногословен, а про игру, по словам очевидцев, ничего не стал говорить. Спустя 15 минут после окончания матча пришлось объясняться перед журналистами на пресс-конференции. Ярцев занял своё место, придвинул микрофон и начал монолог.

Георгий Ярцев, главный тренер сборной России:

«У меня нет слов, чтобы выразить словами чувства по поводу того кошмара, который творился на поле.

Наверное, после таких игр подают в отставку. Я никогда не снимаю с себя ответственности за результат. Но не пора ли спросить с игроков? Наверное, если ты надеваешь футболку сборной, если защищаешь честь своей страны, то должен соответствовать столь высокому уровню?

Ни мне, ни игрокам нет оправданий за то, что сегодня произошло. По пути в Москву мы обсудим с Вячеславом Колосковым мою дальнейшую судьбу.

Извините, пожалуйста, за этот кошмар. Любое поражение может чему-то научить. Но если ты видишь, что команда играет без самоотдачи, то понимаешь: люди не хотят работать с тренером Ярцевым. Ещё раз простите. До свидания».

1:7 от португальцев — самое крупное поражение в истории сборной России. После позора сборную полоскали всей страной: одни требовали уволить всё руководство российского футбола, другие назвали поведение тренера бабским. Свежий номер «СЭ» вышел с громким заголовком «На дне». Болельщики назвали ту игру «Ночной позор» по аналогии с фильмом «Ночной дозор», вышедшим на телеэкраны незадолго до матча. Из-за разницы во времени игру смотрели ночью, а завершилась она лишь в третьем часу. Поражение от Португалии вызвало резонанс, но после матча Георгий Ярцев в отставку не подал, а в РФС решение тренера поддержали.

«Я отходил очень долго, — рассказывал Ярцев «Комсомолке». — Жена увезла меня за город. Где-то неделю я вообще не появлялся нигде. Лес, грибы, баня, снова лес. Я жил на даче, закрытый, отрезанный от мира. Люба со всеми разговаривала. Когда пришёл в себя, стал готовиться к игре с Эстонией».

Отдохнувшего Ярцева хватило на три матча: после провального результата с Эстонией (ничья) тренер подал в отставку. Вместе с ним ушёл и президент РФС Вячеслав Колосков.

Решающий матч

В Братиславе сборной нужна была только победа. Всему виной — крупное поражение от португальцев.

На смену Ярцеву пришёл Юрий Сёмин. К сожалению, Палыч — не волшебник. Сборная так и не попала на чемпионат мира — 2006. При этом Сёмин вписал себя в историю как тренер, который ни разу не проиграл со сборной. Но разве это утешение? Тогда мы потеряли очки в Эстонии, Латвии… Решающий матч был со Словакией, где нас устраивала только победа. Да, у нас было по 22 очка, но словаки находились выше по дополнительным показателям – разнице мячей. Все же помнят результат с Португалией?

Отборочный матч ЧМ-2006

Словакия — Россия — 0:0

Словакия: Чонтофальски, Забавник, Шкртел, Кратохвил, Гад, Кархан (к) (Кисел, 68), Валахович, Глинка, Годур (Голошко, 56), Немет (Дюрица, 83), Виттек.

Россия: Акинфеев, Березуцкий, Сенников, Березуцкий, Анюков (Павлюченко, 82), Смертин (к), Лоськов, Измайлов, Билялетдинов (Семак, 58), Аршавин, Кержаков (Кириченко, 67).

Матч в Братиславе — тоска. Российская сборная играла отвратительно. Юрий Семин, как и обещал, выставил на игру атакующий состав. Правда, на следующий день в СМИ раскритиковали план тренера по укреплению центра поля. «Странно, что имея классных фланговых игроков, команда Юрия Сёмина играла преимущественно через центр, а пробиться здесь было невероятно сложно, — рассказывал обозреватель «Спорт уик-энд». — Края тем временем пустовали, а ведь именно с фланга пришёл наш единственный до перерыва опасный момент — увы, Динияр Билялетдинов пробил слишком бесхитростно. Словаки были лучше. Наши постоянно пропускали выпады со стороны соперника, теряли позиции. К тому же соперник классно использовал стандартные положения. Причём, если наши даже отбивались, то на ворота шла вторая волна атаки — на подборе у нас всё было грустно. В конце тайма играли на вынос».

Над сборной издевался даже комментатор Первого Виктор Гусев: «Я говорил о выходе Павлюченко и Кириченко. Может, Игнашевича выпускать на поле?»

Во втором тайме сборная приблизилась к воротам Чонтофальски. Правда, это было владение ради владения. Лоськов и Измайлов передерживали, а до Аршавина мяч доходил крайне редко. Последняя попытка Сёмина реанимировать игру — переход на игру в три форварда. Но ни Кириченко, ни Павлюченко ничего интересного придумать не смогли. Как и вся команда…

Игра закончилась 0:0, словаки вышли в стыки, а наши — вылетели с позором.

Отвечать пришлось новоиспечённому главе РФС Виталию Мутко.

Виталий Мутко, президент РФС:

«Всё началось ещё в 2005 году, в принципе. Когда мы проиграли 1:7 Португалии. Меня пригласил Путин и спросил, что это было. Началось с того, что это было и что за тренер уходит, — рассказывал Мутко коллегам из «Матча». — Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем, ведь у нас такая страна. Я сказал, что есть детские школы, есть потенциал. Чем мальчишка в Москве или Челябинске хуже мальчишки в Италии и Испании?»

Последствия

После Сёмина в сборной началась эра тренеров-иностранцев. Первым стал Хиддинк

Сёмин покинул сборную. Хотя известно, что руководители РФС пытались уговорить именитого специалиста продолжить работу с национальной командой. Но был нюанс: Сёмин хотел совмещать работать в клубе и в сборной — Виталий Мутко был против. Настало время искать нового тренера. «Я был в Амстердаме, беседовал с Адвокатом. Мне последовал звонок. Роман Абрамович сказал: «Я ни на что не претендую, не давлю, ничего такого. Но побеседуйте с одним тренером, поговорите. Вы сами все решите, я даже не буду присутствовать. Но если вы примете решение, то я буду содействовать, помогать и частично оплачивать контракт». Я ответил: «Это меняет дело».