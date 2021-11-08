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Бывший футболист «Зенита» назвал проигранную в казино сумму

Lenta.ru
1 час назад

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Олег Кожанов рассказал о проблемах с азартными играми. Об этом сообщает Sport 24.

Экс- футболист «Зенита» проиграл в казино ₽80 млн
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Футболист назвал сумму, которую он проиграл в казино за все время. По его словам, это около 80 миллионов рублей. Кожанов добавил, что также увлекался игрой на тотализаторе, делая ставки через знакомых.

Спортсмен заявил, что перестал играть в казино семь-восемь лет назад. Это произошло из-за резкого падения его доходов. По словам Кожанова, сейчас он не увлекается азартными играми, а свободные средства инвестирует в акции американских компаний.

Кожанов — воспитанник «Зенита», в составе команды он выступал с 2005-го по 2009 год. Форвард также играл за «Урал», «Ростов», «Химки», вызывался в молодежную сборную России. Карьеру футболист завершил в 2016 году.

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