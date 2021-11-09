Яя Туре может зимой покинуть "Ахмат": названа причина

"Яя улетел стажироваться в Кардифф для получения лицензии A примерно на десять дней – с 8-е по 17-е число. С его будущим будем смотреть – возможны какие-то предложения зимой. Яя уже такого калибра человек, что ему пора уже быть главным тренером самому. Были проблемы с лицензиями, но сейчас всё идёт нужным ходом – заканчивает обучение на категорию А, в июне пойдёт учиться на категорию PRO.