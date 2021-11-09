Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Португальский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду намерен покинуть команду, если она не сможет попасть в Лигу чемпионов в следующем году. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

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По информации источника, португальца не устраивают последние результаты "Манчестер Юнайтед" в Английской премьер-лиге (АПЛ) и он не горит желанием выступать во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы. На данный момент клуб из Манчестера отстает от зоны Лиги чемпионов в турнирной таблице чемпионата Англии на пять очков, занимая шестую строчку с 17 баллами. В последних шести турах "Манчестер Юнайтед" выиграл однажды, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения, в том числе разгромно от "Ливерпуля" (0:5).