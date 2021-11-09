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СМИ: Роналду может уйти из "Манчестер Юнайтед" в случае невыхода в Лигу чемпионов

ТАССиещё 13
2 часа назад

Португальский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду намерен покинуть команду, если она не сможет попасть в Лигу чемпионов в следующем году. Об этом сообщает британская газета Daily Express.

Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед"
Фото: ReutersReuters

По информации источника, португальца не устраивают последние результаты "Манчестер Юнайтед" в Английской премьер-лиге (АПЛ) и он не горит желанием выступать во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы. На данный момент клуб из Манчестера отстает от зоны Лиги чемпионов в турнирной таблице чемпионата Англии на пять очков, занимая шестую строчку с 17 баллами. В последних шести турах "Манчестер Юнайтед" выиграл однажды, один раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения, в том числе разгромно от "Ливерпуля" (0:5).

Роналду 36 лет, он вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, ранее он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год, став за это время трехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также португалец играл за "Спортинг", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". В нынешним сезоне нападающий забил за английскую команду девять голов во всех турнирах.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,Реал,
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