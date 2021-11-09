Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, почему форварда «Зенита» Артема Дзюбу не вызвали в национальную команду для участия в ноябрьских матчах, пишет «Спорт-Экспресс».

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Карпин пояснил, что в сборной надеялись на Дзюбу, включив его в расширенный список на матчи со Словенией и Словакией, которые прошли в октябре. Однако тогда Дзюба ответил, что не готов к играм.

«Тогда мы надеялись, а сейчас уже не надеялись», - пояснил Карпин.

На уточняющий вопрос, стало ли причиной невызова Дзюбы в сборную предположение, что форвард снова ответит отказом, Карпин коротко повторил: «Решили не надеяться».

Он добавил, что в штабе сборной не было ни одного тренера, который бы высказался за вызов Дзюбы на ноябрьские матчи.

Россия 11 ноября играет со сборной Кипра, а 14 ноября с национальной командой Хорватии.

Дзюба, который с 2018 года был капитаном сборной России по футболу, впервые не получил приглашение в национальную команду на сентябрьские матчи. Это произошло после того, как главным тренером сборной стал Валерий Карпин, с которым у форварда давний конфликт.

Перед октябрьскими матчами Дзюба был внесен в расширенный список игроков, но отказался сам, заявив, что пока «не набрал оптимальную форму».

Карпин тогда не исключил, что в дальнейшем нападающий может получить новое приглашение в национальную команду. При этом главный тренер признал, что у него есть конфликт с Дзюбой. Но подчеркнул, что это не влияет на то, будет форвард играть за сборную или нет, – значение имеет только его форма.

25 октября штаб сборной опубликовал расширенный список игроков на ноябрьские матчи, Дзюбы в нем не оказалось. После этого нападающий отписался от аккаунта национальной команды в Instagram.