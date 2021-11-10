Экс-игрока «ПСЖ» возмутил отъезд Месси в сборную Аргентины

«Я шокирован происходящим. Полнейший бред. Лео не играл в последнем матче из-за повреждения. Зачем он отправился в сборную? Ему нужно было сосредоточиться на восстановлении. Сейчас непонятно, вернется он здоровым или усугубит повреждение. Было бы намного больше шансов восстановиться, если бы Месси никуда не поехал», - приводит слова Жерома RMC Sport.