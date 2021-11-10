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Экс-игрок «ПСЖ» возмущен отъездом Месси в сборную Аргентины

Евро-футбол.Ру
2 часа назад

Известный в прошлом французский игрок Жером Ротен возмущен вызовом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в сборную Аргентины.

Экс-игрока «ПСЖ» возмутил отъезд Месси в сборную Аргентины
Фото: ReutersReuters

«Я шокирован происходящим. Полнейший бред. Лео не играл в последнем матче из-за повреждения. Зачем он отправился в сборную? Ему нужно было сосредоточиться на восстановлении. Сейчас непонятно, вернется он здоровым или усугубит повреждение. Было бы намного больше шансов восстановиться, если бы Месси никуда не поехал», - приводит слова Жерома RMC Sport.

13 ноября сборная Аргентины сыграет против Уругвая, а 17 ноября состоится встреча с Бразилией.

Футбол,Жером Ротен,Лионель Месси,
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