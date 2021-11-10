Легенда «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра «мусором»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями о предстоящих матчах сборной России по футболу с Кипром и Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Своим мнением он поделился с «Чемпионат.com».
«Мне неинтересен матч с Кипром. Буду смотреть другие сборные. Кипр мы обыграем, а вот хорваты нас "прибьют". Скорее всего, с минимальным счетом. В конечном итоге сборная Хорватии выйдет с первого места, а мы будет играть в стыках», — заявил он.
Гаврилов подчеркнул, что ему было бы интересно увидеть уровень подготовки сборной на фоне возможного матча против команды Италии. Матч против Кипра он же назвал «игрой с каким-то мусором».
Напомним, что футбольный матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра против Хорватии состоится 14 ноября в Сплите.
Сейчас Россия лидирует в группе H с 19 очками. Второе место в таблице занимает Хорватия с 17 баллами.