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Легенда «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра «мусором»

Елена Прошина
1 час назад

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями о предстоящих матчах сборной России по футболу с Кипром и Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Своим мнением он поделился с «Чемпионат.com».

Легенда «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра «мусором»
Фото: ReutersReuters

«Мне неинтересен матч с Кипром. Буду смотреть другие сборные. Кипр мы обыграем, а вот хорваты нас "прибьют". Скорее всего, с минимальным счетом. В конечном итоге сборная Хорватии выйдет с первого места, а мы будет играть в стыках», — заявил он.

Гаврилов подчеркнул, что ему было бы интересно увидеть уровень подготовки сборной на фоне возможного матча против команды Италии. Матч против Кипра он же назвал «игрой с каким-то мусором».

Напомним, что футбольный матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра против Хорватии состоится 14 ноября в Сплите.

Сейчас Россия лидирует в группе H с 19 очками. Второе место в таблице занимает Хорватия с 17 баллами.

Футбол,Юрий Гаврилов,СБОРНАЯ РОССИИ,Спартак,Чемпионат.com,
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