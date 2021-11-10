Легенда «Спартака» Гаврилов назвал сборную Кипра «мусором»

«Мне неинтересен матч с Кипром. Буду смотреть другие сборные. Кипр мы обыграем, а вот хорваты нас "прибьют". Скорее всего, с минимальным счетом. В конечном итоге сборная Хорватии выйдет с первого места, а мы будет играть в стыках», — заявил он.